BID e prefeitura de Porto Alegre avaliam prejuízos no bairro Sarandi

Uma equipe técnica do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e integrantes da prefeitura de Porto Alegre visitaram, nesta terça-feira (18), o bairro Sarandi, na Zona Norte da Capital, fortemente atingido pelas enchentes de maio. A visita faz parte de uma agenda do BID no Estado que deve durar duas semanas. Com a prefeitura, a agenda segue até esta quarta-feira (19) com reuniões nas áreas de educação, esporte e lazer, assistência social e saúde.

O principal objetivo, segundo a prefeitura, é implementar um plano de ação para alocar recursos em resposta aos danos causados pelas enchentes na infraestrutura social. A aceleração de contratos para recuperação de equipamentos sociais, como os postos de saúde e as escolas, e a cooperação técnica, com análise de engenheiros do banco, por exemplo, são algumas das soluções possíveis. Para isso, as equipes vão coletar dados e informações necessárias para a primeira fase de diagnóstico e sistematização.

Nesta terça-feira, depois de reuniões, os técnicos percorreram diversos pontos do Sarandi, como a escola Vila Elizabeth, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Norte, a Unidade de Saúde Vila Elizabeth e o Conselho Tutelar, onde puderam constatar a devastação causada pela água e pela lama. A comitiva também passou pela Unidade de Saúde Santa Marta, no Centro Histórico.

De acordo com Luciane Adami, coordenadora de captação de recursos da Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, a vista deixou os técnicos do BID bastante impactados. "É um cenário de guerra, de destruição", afirmou.

Ainda conforme explicou, a prefeitura deve assinar um contrato nos próximos meses com o banco. O programa de Desenvolvimento Social com Sustentabilidade Fiscal, no valor de quase R$ 1 bilhão, tem um dos seus eixos destinado à recuperação de equipamentos sociais, como escolas e unidades de saúde. Com a calamidade, a ideia é que esses contratos sejam acelerados. Além disso, há a possibilidade de flexibilização de contratação de financiamentos.

O plano de ação deve incluir recursos também para pastas que não têm outras formas de captação. "A Secretaria de Saúde tem verbas do Ministério da Saúde para recuperar unidades de saúde, mas a educação, por exemplo, ainda não tem. Eles podem nos ajudar com isso".

Além disso, em outro pilar, o BID pode auxiliar com uma assistência técnica, com elaboração de estudos técnicos e com o desenvolvimento de novos projetos sustentáveis que utilizam tecnologia para cidades mais sustentáveis e resilientes. "A diferença é que o BID tem um processo mais rápido que os nossos sem perder a transparência".

avaliação in loco de danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul chegou na segunda-feira (17). A missão técnica liderada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em parceria com Banco Mundial e Cepal para trabalho deno Rio Grande do Sul

A equipe mobilizada inclui 44 profissionais, do Brasil e do exterior, incluindo 21 especialistas do BID, em parceria com o Banco Mundial e Cepal, e outros de organismos multilaterais. Um mês após a visita, um relatório será produzido com as principais conclusões da avaliação. Todo o procedimento custará R$ 3,8 milhões, e os resultados serão doados aos governos estadual e federal na forma de assistência técnica qualificada.

As equipes do BID também se reuniram com o Secretário de Estado da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, mas o secretário não quis se manifestar sobre o encontro. A assessoria do BID informou que os técnicos irão falar com a imprensa assim que o relatório estiver pronto.

O que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)?

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é uma organização financeira internacional com sede na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Em atividade desde 1959, tem como objetivo financiar projetos de desenvolvimento econômico, social e institucional e promover a integração comercial regional na área da América Latina e Caribe. Os financiamentos do BID têm juros subsidiados e por isso possuem taxas melhores do que as do mercado, entre 0,4% e 0,8% ao ano.



As áreas atuais de intervenção do Banco incluem três desafios de desenvolvimento – inclusão social e equidade, produtividade e inovação e integração económica – e três temas transversais – igualdade de gênero, mudança climática e sustentabilidade do meio ambiente, e capacidade institucional do estado e estado de direito.