Ceasa retoma atividades de forma parcial e necessita de R$ 64 milhões para recuperação da estrutura

Responsável pela comercialização de 54% dos hortifrutigranjeiros consumidos no Rio Grande do Sul por semana e pela geração de 10 mil empregos diretos, a Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS) voltou a funcionar em sua sede no bairro Anchieta, na Zona Norte de Porto Alegre, nesta segunda-feira (17).

A retomada das atividades foi realizada com a presença de 80% dos produtores e com a entrada dos caminhões e veículos às 12h30min. A cerimônia de reabertura foi marcada pelo hasteamento de uma bandeira gigante do Rio Grande do Sul por um guindaste na entrada da central de abastecimento e de um buzinaço promovido pelos motoristas que entraram no local - a estrutura que recebe de 10 mil a 40 mil pessoas por dia ficou fechada por mais de um mês devido às enchentes que causaram destruição no Estado. A cerimônia contou com as presenças do vice-governador Gabriel Souza e do secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini.

A Ceasa opera de forma parcial e sem energia elétrica - a estrutura conta com geradores. A previsão é que em 20 dias as subestações da central estejam secas, o que vai permitir que sejam feitos os serviços para ligar o sistema da central. O presidente da Ceasa/RS, Carlos Siegle de Souza, disse que serão necessários R$ 64 milhões para reestruturação do centro de abastecimento. "A Ceasa vai precisar conquistar esses recursos financeiros dos governos federal e estadual e teremos que ter inteligência para aplicá-los da forma correta", destaca.

Consumidores ao entrarem na sede da central de abastecimento promoveram um "buzinaço" para saudar a reabertura do complexo TÂNIA MEINERZ/JC

Conforme Souza, 900 carregadores autônomos trabalham na Ceasa e são residentes nos bairros Humaitá, Sarandi, em Porto Alegre, e Mathias Velho e Rio Branco, em Canoas que foram regiões muito impactados pelas enchentes. "Temos 105 carregadores que perderam suas casas e por isso estamos realizando uma campanha para ajudar esses trabalhadores", comenta. O complexo conta com 395 empresas e 1.570 mil produtores. Além disso, pela estrutura passam os chamados indiretos - motoristas de caminhão, donos de mercado e funcionários e rede de restaurantes. Souza comenta que a central de abastecimento seja responsável por 80 mil empregos indiretos.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, disse que todas as linhas de crédito estão sendo buscadas no sistema bancário para serem utilizados na recuperação da Ceasa/RS. "Estamos na busca dos recursos financeiros para que possamos realizar todas as obras necessárias na central de abastecimento ", acrescenta. O vice-governador Gabriel Souza afirmou que o governo do Estado quer muito a ajuda da União na reconstrução do Rio Grande do Sul. "Estamos reativando a Ceasa mesmo com toda a dificuldade causada nas subestações", destaca.

O retorno para a sede da Ceasa no bairro Anchieta foi saudada pelos produtores. O produtor Adilson dos Santos, de Porto Alegre, disse que as vendas de couve, alface e rúcula foram excelentes na retomada das atividades na central de abastecimento. "Trabalho aqui há 12 anos e gosto do espaço que temos para trabalhar. É muito bom voltar para a nossa casa", comenta. Já Elisandro Raupp Justo, de Gravataí, também só foi elogios para o retorno ao bairro Anchieta. "As vendas foram um sucesso e estou feliz de voltar para a Ceasa", comentou Justo que há 15 anos atua no complexo.

Depois de mais de 30 dias fechada por causa das enchentes, produtores elogiaram a volta para a Ceasa, no bairro Anchieta TÂNIA MEINERZ/JC

A Ceasa está localizada na avenida Fernando Ferrari, no bairro Anchieta, em uma área de 420 mil metros quadrados, sendo 73 mil metros quadrados de área construída. No local, estão instalados cerca de 20 pavilhões e estacionamento para 10 mil carros. Entre as limitações estão a interdição temporária dos prédios administrativos e a impossibilidade de uso do Galpão de Não Permanentes (GNP), que necessita de uma avaliação da estrutura.

A Ceasa/RS ficou 43 dias afastada de sua sede devido à inundação que atingiu o complexo, onde o nível da água chegou a 2,80 metros. Durante o período, o centro de abastecimento operou de forma provisória no Centro de Distribuição das Farmácias São João, no quilômetro 80 da BR-290, a Freeway, em Gravataí. Na estrutura improvisada, foram comercializadas quase 11 mil toneladas de hortifrutigranjeiros. Das 311 empresas atacadistas, 102 participaram em algum momento da Ceasa provisória, além de 460 dos 1.570 produtores cadastrados.