Ceasa recebe doação de alimentos para seus trabalhadores e planeja retomada provisória na Capital para próxima semana

Nesta terça-feira (11), a Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul(Ceasa-RS) recebeu 95 toneladas de alimentos vindos de diversas Ceasas de outros estados, que serão direcionadas para carregadores, trabalhadores dos atacados e produtores do complexo que perderam tudo nas enchentes de maio.

Vinda diretamente de Brasília, a carreta com os produtos fez a rota até a sede da Ceasa, localizada no bairro Anchieta, em Porto Alegre, e chegou pela manhã.

Foram direcionados para a sede, ainda desativada, mas em fase de limpeza e recuperação após as cheias, cerca de 40 voluntários para o descarregamento dos produtos.

Para as famílias que precisam receber doações, o banco de alimentos da Ceasa criou um link para o cadastramento, que pode ser acessado diretamente no Instagram da Central.

LEIA TAMBÉM: Ceasa ainda não tem previsão de retorno para a sede em Porto Alegre

No último final de semana, a Ceasa iniciou a limpeza do pátio e boxes do complexo. Segundo a assessoria de imprensa, são 248,9 mil toneladas de alimentos perecíveis entre hortifrúti, proteínas e orgânicos do estoque que foram afetados e seguem sendo retirados durante toda a semana.

O objetivo da Ceasa é reiniciar os trabalhos na sede, ainda que de forma provisória, operando no pátio do complexo já na segunda quinzena de junho.

Por enquanto, as operações de comercialização da Ceasa, que desde 8 de maio está alocada no pátio da rede de Farmácias São João, em Gravataí, seguirão em funcionamento, até a concreta reinstalação e ativação dos boxes e pavilhões originais do complexo na Capital.