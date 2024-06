Missão com BID, Banco Mundial e Cepal chega a Porto Alegre para avaliar danos das cheias

Chegou nesta segunda-feira (17) a Porto Alegre a missão técnica liderada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em parceria com Banco Mundial e Cepal para trabalho de avaliação in loco de danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

A equipe mobilizada inclui 44 profissionais, do Brasil e do exterior, incluindo 21 especialistas do BID e outros de outros organismos multilaterais. Trata-se de um trabalho técnico para apoiar o planejamento da reconstrução, a fim de que ela seja eficiente e resiliente às mudanças climáticas. A previsão é de que o time fique duas semanas em solo gaúcho.

Um mês após a visita, estima-se que seja produzido um relatório com as principais conclusões da avaliação. Todo o procedimento custará R$ 3,8 milhões, e os resultados serão doados aos governos estadual e federal na forma de assistência técnica qualificada.