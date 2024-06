Haddad: aguardamos formalização da proposta do Senado de desoneração para fazer cálculos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (17) que a equipe econômica aguarda a formalização das propostas a serem apresentadas pelo Senado para compensar a desoneração da folha dos 17 setores e dos municípios para que a Receita Federal possa fazer os cálculos de impacto.

O ministro evitou citar quais seriam as alternativas, mas disse que são propostas que já estão em debate. As medidas serão levadas pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), relator do projeto de lei que prorroga a desoneração da folha este ano.

"Nós estamos aguardando a formalização das propostas do Senado para que a Receita faça o cálculo e remeta. Nós falamos com o presidente [do Senado, Rodrigo] Pacheco hoje e já está azeitada a comunicação. Vamos tentar fazer o mais rápido possível", disse Haddad.

participou de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No encontro, segundo ele, foram debatidos os investimentos no País, sem dar maiores detalhes. O ministro também repetiu que a reunião de hoje mais cedo com o chefe do Executivo sobre execução orçamentária e revisão de gastos foi muito boa, e disse estar confortável de que Lula está "bem informado". Haddadcom o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No encontro, segundo ele, foram debatidos os investimentos no País, sem dar maiores detalhes. O ministro também repetiu que a reunião de hoje mais cedo com o chefe do Executivo sobre execução orçamentária e revisão de gastos foi muito boa, e disse estar confortável de que Lula está "bem informado".

"Foi uma primeira reunião muito boa, ele [Lula] que presidiu a JEO [Junta de Execução Orçamentária] de hoje. Foram os quatro ministros da JEO presentes, fizeram uma apresentação bem detalhada da situação para ele. Ele se apropriou bem, até comentou comigo, hoje à tarde, da qualidade de reunião, de maneira que estou confortável de que o presidente está bem informado", disse.