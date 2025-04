Governador recebe presidente do Banco Central no Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite recebeu, nesta sexta-feira (4), no Palácio Piratini, a visita de cortesia do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O economista esteve em Porto Alegre para uma reunião com servidores na sede da instituição e aproveitou a passagem pela capital gaúcha para o encontro com o chefe do Executivo estadual.



Durante a conversa, Leite e Galípolo abordaram temas da conjuntura econômica nacional e internacional. O governador apresentou um panorama das reformas estruturais conduzidas em seus dois mandatos para reequilibrar as contas públicas e retomar a capacidade de investimentos do Estado. O aumento de 4,9% no Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul, acima dos 3,4% registrados no Brasil, foi outro tópico da conversa.



Leite também detalhou os desafios que ainda se impõem, como a dívida com a União e as negociações em torno do novo Programa de Ajuste Fiscal e Reestruturação da Dívida dos Estados (Propag).



Os impactos da política comercial dos Estados Unidos, especialmente as tarifas impostas pelo governo do presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros, também foram pauta do encontro. O governador e o presidente do Banco Central avaliaram os reflexos dessas medidas para as economias brasileira e estadual, bem como cenários futuros a partir dos desdobramentos na política interna e externa.