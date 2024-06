Bolsas da Europa fecham em alta, com expectativas de cortes de juros e notícias corporativas

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quarta-feira (05), com expectativas pelo esperado corte de juros de quinta-feira pelo Banco Central Europeu (BCE). Além disso, os índices da região ganharam impulso com algumas notícias corporativas de importantes empresas.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,84%, a 521,40 pontos.

"Espera-se que o Banco do Canadá e o BCE cortem as taxas nas próximas 24 horas", aponta o AJ Bell. Além disso, "há sinais de que a economia dos EUA está começando a se irritar com a política monetária relativamente restritiva que tem enfrentado nos últimos dois anos. Com a inflação não se mostrando muito rígida, há espaço para o Federal Reserve (Fed) começar a afrouxar a política monetária", avalia. Nesta quarta-feira (05), o setor privado americano registrou criação de empregos abaixo do esperado.

Segundo a Reuters, nesta quarta, o dirigente do BCE, Peter Kazimir, disse acreditar que o banco "está se aproximando de seu primeiro corte de juros", uma vez que "a inflação está em uma boa trajetória". Por sua vez, o esperado corte não é necessariamente o início de uma série de medidas de flexibilização, uma vez que muitos membros do conselho continuam preocupados com os riscos ascendentes para a inflação, de acordo com a Oxford Economics. Este será provavelmente um primeiro corte hawkish em comparação com os ciclos anteriores, acredita a consultoria.

Nesta quinta, o índice de preços ao produtor (PPI) da zona do euro caiu mais do que o esperado em abril. Já o PMI de serviços do bloco recuou marginalmente em maio, a 53,2, segundo pesquisa final.

A SAP fechou acordo para a compra da WalkMe, que é listada na Nasdaq, por cerca de US$ 1,5 bilhão, à medida que o grupo alemão de software busca fortalecer seus serviços de inteligência artificial (IA) para o setor empresarial. A aquisição da WalkMe complementa o portfólio de gestão de transformação de negócios da SAP. A WalkMe, que tem sede em Israel, é uma empresa de software de serviços especializada em plataformas de adoção digital para clientes empresariais. Em Frankfurt, a SAP avançou 1,57%, a pontos, onde o DAX subiu 0,93%, a 18.575,94 pontos.

A Inditex saltou 3,73% em Madri, após o conglomerado de moda espanhol que controla a Zara e outras marcas divulgar vendas referentes ao período de 1 de maio a 3 de junho que ficaram acima do esperado. Na cidade, o Ibex 35 avançou 0,59%, a 11.353,10 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,18%, a 8.246,95 pontos. Em Paris, o CAC 40 avançou 0,87%, a 8.006,57 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve alta de 0,68%, a 34.507,84 pontos. A exceção foi Lisboa, onde o PSI 20 caiu 0,18%, a 6.831,11 pontos.