Cautela com efeito de tarifas deixa Ibovespa instável

O Ibovespa opera instável desde a abertura da sessão desta sexta-feira (11), em meio a incertezas relacionadas aos efeitos da guerra comercial sobre a economia mundial. O principal indicador da B3 chegou a avançar 0,63%, com a máxima aos 127.153,57 pontos mais cedo, mas declinou e estacionou na marca dos 126 mil pontos da abertura (126.354,75 pontos). Quase perdeu este nível, ao cair 0,22%, na mínima aos 126.078,39 pontos."Há muita incerteza. Por isso os mercados ficam voláteis. Esse bate e rebate de Estados Unidos e China gera aversão ao risco", diz Henrique Lenzi, operador de renda variável da Manchester Investimentos.Ontem, o Índice Bovespa fechou com queda de 1,13%, aos 126.354,75 pontos, acumulando recuo de 0,71% na semana. Por volta das 11h30 desta sexta, a baixa semanal era de 0,61%.O que entra como fator positivo é a elevação de 0,71% do minério de ferro, no fechamento hoje em Dalian, que reflete nas ações do segmento metálico. Vale subia 0,61% por volta das 11h30. Já Petrobrás cedia em torno de 0,70%, com o petróleo instável.Nesta sexta, a China anunciou que vai elevar sua tarifa retaliatória sobre importações dos EUA, de 84% para 125%. A nova tarifa entra em vigor amanhã. Pequim também sinalizou que não vai mais igualar eventuais novas elevações de tarifas pelos EUA, com o argumento de que as importações americanas não são mais comercializáveis nos níveis atuais. O Brasil segue em negociações sobre o tarifaço do presidente dos EUA, Donald Trump.A indicação, na visão do estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, é que a briga comercial entre Pequim e os EUA pode ter um desfecho. "Agora o Trump ou negocia ou briga sozinho. Foi ótima a sinalização da China", avalia.Nos Estados Unidos, os investidores ainda focam balanços como do JPMorgan e Wells Fargo, que lucraram mais do que o esperado no primeiro trimestre.Nesta sexta, foram informados o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março e Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de fevereiro. O dado do BC trouxe uma novidade: a abertura por setores.O IPCA desacelerou a 0,56%, após alta de 1,31% em fevereiro, ficando perto da mediana de 0,54% das estimativas encontrada na pesquisa do Projeções Broadcast. Já o IBC-Br subiu 0,40%, superando a mediana de 0,30% das expectativas.A despeito do cenário de incerteza mundial, Lenzi, da Manchester, diz que há oportunidades na B3, dado que os preços de algumas ações e do próprio Ibovespa estão com preços atrativos, segundo ele. "A principal mensagem de tudo isso, dessa guerra comercial, é que traz uma janela de oportunidade, com múltiplos muito descontados", avalia.Às 11h40, o Ibovespa subia 0,20%, aos 126.607,90 pontos.