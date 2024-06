Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após ganhos modestos em NY

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira (5) após desempenho levemente positivo de Wall Street ontem, enquanto investidores avaliam dados recentes que mostram desaceleração da economia dos EUA.Na China continental, os mercados ficaram no vermelho, pressionados por ações dos setores imobiliário e varejista. O índice Xangai Composto caiu 0,83%, a 3.065,40 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,19%, a 1.706,33 pontos.Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei cedeu 0,89% em Tóquio, a 38.490,17 pontos, e o Hang Seng teve perda marginal de 0,10% em Hong Kong, a 18.424,96 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,03% em Seul, a 2.689,50 pontos, impulsionado por ações de semicondutores e autopeças, e o Taiex subiu 0,60% em Taiwan, a 21.484,88 pontos.Na terça-feira (4), as bolsas de Nova York encerraram os negócios com ganhos modestos, após um indicador fraco do mercado de trabalho americano reforçar apostas de que os juros básicos dos EUA serão reduzidos na segunda metade do ano.Outros dados recentes mostraram que os EUA estão desacelerando, o que, teoricamente, abre o caminho para cortes de juros mais adiante. Por outro lado, os indicadores também geram preocupações sobre a saúde da maior economia do mundo.Na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão de hoje em alta, à medida que números de crescimento da Austrália mais fracos do que o esperado aliviaram temores de que o banco central local pudesse voltar a elevar juros. O S&P/ASX 200 avançou 0,41% em Sydney, a 7.769,00 pontos.Contato: [email protected] *Com informações da Dow Jones Newswires