Porto Alegre precisará recuperar perfil de ambiente favorável a negócios

abertura da Sala do Empreendedor , como em outras capitais interessada na expansão do ambiente de negócios. Entretanto, os últimos acontecimentos na cidade, com as cheias do Guaíba e o fechamento de empresas podem arranhar esse perfil. A cidade de Porto Alegre, há algumas décadas, por suas diversas administrações, vem se empenhando em tornar a cidade atrativa para negócios. A facilitação para abertura de empresas, com desburocratização de processos, norteou, entre outras iniciativas, a, como em outras capitais interessada na expansão do ambiente de negócios. Entretanto, os últimos acontecimentos na cidade, com as cheias do Guaíba e o fechamento de empresas podem arranhar esse perfil.

O presidente do sistema Fecomércio-RS Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, avalia que o arcabouço legal que fez Porto Alegre ser atrativa do ponto de vista de investimentos continua válido. “O ponto é que agora o município precisa provar para todos, os que já estão aqui e para os que podem pensar em vir pra cá, é que é um lugar que está protegido de novas enchentes e que cenas como vimos ocorrer recentemente não acontecerão novamente”, ressalta.

fechamento das operações do Aeroporto Salgado Filho e do Trensurb, assim como como o impacto nas operações de transporte de passageiros intermunicipais e interestaduais, foram desdobramentos da enchente, mas podem ser considerados os principais entraves para quem estude a possibilidade de investir na cidade, seja o próprio porto-alegrense, seja o investidor de fora.

“Precisamos garantir que o sistema que temos disponível funcione a pleno e que estamos comprometidos em melhorá-lo continuamente. O comprometimento com a segurança e prevenção de novas tragédias precisa ser compromisso de todos os governos (municipal, estadual e federal) e ponto de atenção e cobrança de todos nós cidadãos”, alertou Bohn, para quem a cidade deve se reerguer, superando o evento traumático, com perda de vidas e de patrimônio.

Cerca de 46 mil empresas foram atingidas pela enchente em toda cidade e 140 mil trabalhadores formais tiveram suas funções prejudicadas em diferentes escalas. Os cálculos são da Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET). A titular da pasta, Júlia Tavares, considera com otimismo a retomada das atividades.

“Nós conquistamos no ano passado o título de melhor ambiente de negócios do País. Somos a cidade com o menor número de atividades de baixo risco, que não precisam de alvará par funcionar. O que precisamos é passar confiança para o empreendedor para a recuperação da cidade. Temos um ambiente de negócios muito maduro. Vamos superar”, confia a secretária.

Prêmio Inovação Porto Alegre , concedido por um júri composto por reitores e conselheiros do Estado. Faz parte da sua secretaria, a Sala do Empreendedor, espaço criado há cerca de uma década com o objetivo de apoio e de facilitar o licenciamento de para empreendedores. Júlia Tavares se referiu ao, concedido por um júri composto por reitores e conselheiros do Estado. Faz parte da sua secretaria, a Sala do Empreendedor, espaço criado há cerca de uma década com o objetivo de apoio e de facilitar o licenciamento de para empreendedores.

Em janeiro deste ano, a pasta festejou a queda histórica, em um período de seis meses, no tempo de abertura de empresas. No ano passado, eram necessárias cerca de 24 horas, sendo que, em dezembro, o tempo de espera caiu para 15 horas

Para o presidente da Fecomércio, “não existe uma bala de prata” para Porto Alegre voltar a ter o mesmo desempenho no ambiente de negócios. Seriam necessárias a ações de várias frentes. Entre elas, a garantia de que os recursos via linhas de crédito cheguem efetivamente nas empresas, mas a fundo perdido.

A Capital também necessita de mecanismos de manutenção dos empregos. “É fundamental garantir que todas as medidas de curto prazo que possam ser tomadas para impedir que o aconteceu não se repita estão sendo tomadas, ao mesmo tempo que se desenham novas e mais eficientes alternativas de proteção a Porto Alegre”, destacou Luiz Carlos Bohn.