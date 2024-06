JucisRS informa que os serviços estão normais, porém, a Sala do Empreendedor foi destruída pela enchente

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS) ficou apenas um dia e meio sem atividades por causa da enchente que alagou o prédio do Palácio do Comércio em Porto Alegre. “Temos todos os nossos dados na nuvem, com outra empresa, além da Procergs – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado”, informa a presidente da JucisRS, Lauren de Vargas Momback.

Lauren explica que a JucisRS, por manter a integração tecnológica com vários órgãos de licenciamento, como órgãos tributários, com receita federal, teve de adequar algumas coisa. “A abertura de uma empresa, por exemplo, envolve todos os órgãos de licenciamento, mas voltamos a operar normalmente”, informa. O Serviço Fale Conosco havia ficado inoperante, porque era operado pela Procergs, mas que já restabeleceu o seu data center na última segunda-feira (27).



A enchente atingiu, porém, a Sala do Empreendedor, destruindo computadores e todo o mobiliário. Já os departamentos da JucisRS, localizados no primeiro e segundo andar não foram danificados pelas águas. De acordo com a presidente, ainda não é possível saber a extensão do prejuízo no local e quanto deve custar. “Talvez o retorno da Sala do Empreendedor ocorra em um período de 30 a 60 dias”, projeta.



“Todos os serviços da Junta Comercial são online e, por isto, os atendimentos presenciais são poucos”. Ela diz que o movimento maior de pessoas é na Sala do Empreendedor, que vão até lá para buscar o atendimento da prefeitura de Porto Alegre.



“A Sala do Empreendedor, onde nós fazíamos os atendimentos presenciais ficou totalmente alagado. Conseguimos ir até o local e verificamos a situação para iniciarmos a limpeza do prédio, mas estava sem luz. Acredito que a energia elétrica já foi religada, nesta semana. Lauren diz que a JucisRS aguarda que os procedimentos necessários no prédio, como a retirada das águas dos elevadores, para a JucisRS retornar para o trabalho dos funcionários.



A JucisRS isentou o valor cobrado para a solicitação das Certidões de Inteiro Teor para os municípios que estão em estado de calamidade. “Isto é para empresários e contadores que perderam a documentação. Eles podem solicitar pelo portal da Junta Comercial a Certidão de Inteiro Teor, onde consta todos os atos da vida da empresa. Isentamos por um período de 120 dias e se for preciso o prazo pode ser renovado”, informa.



Em relação às atividades da Sala do Empreendedor, Lauren explica que a ideia é fazer o atendimento no primeiro andar. “Vou readequar os espaços e ninguém vai ficar sem o atendimento”, salienta. A presidente da JucisRS explica que o volume de protocolos processos haviam caído significativamente, mas agora esse número está em 800 por dia, sendo que o normal é chegar a 1.200 por dia.

