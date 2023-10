Prazo de inscrições ao Prêmio Inovação Porto Alegre termina neste domingo (15)

A prefeitura de Porto Alegre, por meio do Gabinete de Inovação, está com inscrições abertas até domingo (15) para o Prêmio Inovação Porto Alegre 2023. Esta é a segunda edição da honraria, que tem como objetivo identificar e disseminar práticas inovadores na Capital, que contribuam para o avanço da inovação e da cultura empreendedora.O Prêmio Inovação Porto Alegre é dividido em três categorias: Destaque de Inovação, concedido a até cinco personalidades ou instituições que tenham desenvolvido iniciativas relevantes no campo da inovação em Porto Alegre, no período entre setembro de 2022 e agosto de 2023; Comenda de Inovação, concedida a até três personalidades ou instituições como reconhecimento à trajetória na ciência, tecnologia e inovação; Reconhecimento Ecossistêmico, destinado a personalidade ou instituição que obtiver maior número de indicações no período da escuta pública.Podem ser indicados quaisquer pessoas ou instituições da cidade. Serão selecionados 20 finalistas e indicações podem ser feitas via formulário no site oficial da prefeitura (prefeitura.poa.br). A cerimônia de entrega ainda não tem data definida.