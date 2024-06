Rodoviária de Porto Alegre será reaberta ainda neste ano, garante diretor-geral

fechada desde o dia 3 de maio A rodoviária de Porto Alegre,, segue sem uma data precisa para reabertura. O momento ainda é de limpeza, avaliação dos danos e troca de materiais que foram danificados após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Segundo o diretor-geral da rodoviária Giovanni Luigi, o que mais preocupa é a parte elétrica. "Para acontecer a reabertura, é necessário que o ambiente esteja 100% seguro para receber os passageiros. Por isso, serão necessários diversos testes e uma vistoria completa", aponta Luigi.

Segundo ele, três subestações de energia elétrica ficaram muitos dias submersas deixando-as enferrujadas. Além delas, diversos disjuntores precisarão ser trocados.

A vistoria será realizada pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), que é o órgão responsável pelas rodoviárias do Estado. Segundo a assessoria do departamento, a necessidade da vistoria foi definida em reunião entre Secretaria de Logística e Transportes, Daer, Veppo e representantes dos permissionários do Terminal Rodoviário de Porto Alegre.

A avaliação será realizada no local a partir do momento em que as águas permitirem e não haja mais oscilações climáticas. Além disso, no momento em que houver condições de segurança para o acesso ao terminal, ele também será liberado aos permissionários.

Luigi ainda deu um panorama sobre a possibilidade de retorno ao funcionamento do local. "Eu não tenho como dizer exatamente quando, mas ela com certeza reabrirá ainda este ano. Não vou me arriscar a dizer se é daqui duas semanas ou em um mês, porque isso depende de uma série de medidas que estão sendo tomadas, e quem dará a palavra final é o Daer", declara o diretor-geral.