Saque-calamidade do FGTS está disponível em mais 38 cidades gaúchas

Os trabalhadores impactados pelas enchentes residentes de abril a maio em mais 38 municípios autorizados no Rio Grande do Sul podem solicitar, a partir deste sábado (1), o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na modalidade calamidade, sem qualquer custo. Com isso, já são 411 cidades gaúchas onde esse público pode solicitar o benefício. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta do fundo de garantia, limitado ao saldo disponível na conta. LEIA TAMBÉM: Especialistas veem impacto do RS sobre PIB concentrado no 2º trimestre, com 'rebote' no 3º trimestre Todas as cidades afetadas pela tragédia climática no Estado inseridas na lista de autorização têm até 50 mil habitantes e foram indicadas pelas secretarias de Defesa Civil dos municípios. A habilitação de mais 38 municípios foi consentida pela Portaria nº 1.802 do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) desta sexta-feira (31), que reconheceu 95 municípios em estado de calamidade e 323 em situação de emergência, a partir do decreto estadual nº 57.646, publicado em 30 de maio. A solicitação desse tipo de saque poderá ser realizada até 90 dias depois da publicação da respectiva portaria e a lista dos novos municípios habilitados e dos prazos até o mês de agosto para solicitação do saque podem ser conferidos no site da Caixa Econômica Federal. Como sacar: Para ter acesso ao recurso, é necessário que o trabalhador tenha saldo na conta do FGTS. A liberação do saldo decorrente das enchentes nas cidades pode ser solicitada à Caixa por meio do aplicativo FGTS, disponível para smartphones nos sistemas Android e iOS. Qualquer cidadão com saldo na conta do FGTS poderá fazer o saque – inclusive quem já o fez nos últimos 12 meses pelo mesmo motivo. Ao solicitar o saque no app FGTS, o trabalhador deve: