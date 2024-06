Especialistas veem impacto do RS sobre PIB concentrado no 2º trimestre, com 'rebote' no 3º trimestre

O impacto negativo das enchentes no Rio Grande do Sul sobre a atividade econômica deve aparecer principalmente nos dados do segundo trimestre. Os esforços para a recuperação, porém, podem gerar um "rebote parcial" no Produto Interno Bruto (PIB) do trimestre seguinte, segundo avaliação de economistas consultados pelo Projeções Broadcast.

Diante dessa premissa, oreduziu recentemente a projeção para o PIB brasileiro do segundo trimestre, de crescimento de 0,3% para 0,1%, e aumentou a estimativa para o terceiro trimestre, de 0,5% para 0,6%. O economistaressalta que, se o impacto negativo for maior, a recuperação tende também a aumentar.Couto pondera que a duração do efeito tende a variar entre os setores . "Há aqueles em que tende a ser mais rápido, como alguns segmentos dentro de", exemplifica. "O impacto mais duradouro que vemos é sobre a. A perda de capacidade produtiva e a destruição do capital fixo podem comprometer o setor por um pouco mais de tempo no Estado."O banco recentemente elevou a projeção para o PIB de 2024, de crescimento de 1,8% para 2,0%. O aumento foi motivado pelas consequências do cenário mais aquecido do, mas foi parcialmente compensado pelo efeito baixista estimado para as consequências da situação no Rio Grande do Sul.também reduziu recentemente a estimativa para o PIB do segundo trimestre, de alta de 0,5% para 0,1%. "Vemos a Indústria e os Serviços do Estado como os, mas é claro que otambém", pontua o economistaEle salienta que o efeito de baixa sobre adeve ser concentrado no segundo trimestre, com compensação parcial esperada para a segunda metade do ano, principalmente no terceiro trimestre.A XP mantém, por enquanto, projeção de crescimento de 2,2% para o PIB de 2024, mas adicionou viés de baixa à estimativa. Margato calcula que onegativo da situação no Rio Grande do Sul pode ficar entre 0,2 ponto porcentual e 0,3 ponto do PIB., por sua vez, ainda não revisou a projeção para o PIB do segundo trimestre, mas o economista-chefeconsidera que a tendência é diminuir a estimativa de crescimento de 0,6%. Ele corrobora a expectativa de que parte desse impacto negativo deve ser compensado no trimestre seguinte, com investimentos e esforços para reconstrução do Estado.Por ora, o banco também mantém a projeção de crescimento de 2,1% para o PIB de 2024. "Vamos avaliar realmente a profundidade do impacto do Rio Grande do Sul e o impacto de recuperação à frente, para vermos se faremos uma revisão para baixo ou não", diz Pedroso.