Cônsules da Itália e da Argentina destacam importância do Marcas para economia gaúcha

O cônsul italiano fala que a presença no evento é necessária, devido ao grande número de descendentes italianos no Estado. "É um evento fundalmental, que celebra o trabalho das grandes lideranças do nosso Estado, que, a cada ano, conseguem criar novos trabalhos, riqueza e exportar excelências do território gaúcho em todo mundo", diz Caruso.

Sobre as relações entre o RS e a Itália, o cônsul enxerga que uma nova fase está em curso. Ele destaca que a preparação para as celebrações dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul devem movimentar o ano. Os primeiros imigrantes italianos chegaram ao Estado em 1875 e se instalaram em Nova Milano, na Serra gaúcha. "Nós pretendemos que seja uma marca não somente como resgaste da nossa história, mas também como uma ocasião para proporcionar uma ideia de futuro para uma comunidade de 150 mil cidadãos ítalo-gaúchos que devem ver na Itália uma oportunidade de vida", afirma o cônsul italiano.

O cônsul adjunto Argentina em Porto Alegre concorda que a divulgação da pesquisa ajuda a impulsionar a economia no Estado. "É um evento muito importante para as marcas gaúchas e para toda a comunidade de Porto Alegre", afirma Palmieri.

No ano de 2023, o Estado foi o principal parceiro comercial da Argentina em território nacional. Entre importações e exportações, foram movimentados cerca de US$ 4 bilhões com o país vizinho.

"São muito importantes as relações comerciais e de turismo entre o Rio Grande do Sul e a Argentina. Acho que é um ano com algumas dificuldades, mas estamos sempre com boa expectativa", complementa o cônsul adjunto.