RS se mantém como principal parceiro comercial da Argentina com US$ 4 bilhões comercializados

O Rio Grande do Sul se consolida como o principal parceiro comercial da Argentina em território nacional. Pelo segundo ano consecutivo, o Estado teve a maior balança comercial com os argentinos dentre as unidades federativas brasileiras. Entre importações e exportações, os gaúchos comercializam cerca de US$ 4 bilhões.

O resultado foi um incremento de 29% em relação ao período de 2021 - ano em que o RS ultrapassou São Paulo na comercialização com os argentinos. A comercialização total, na época, foi de US$ 3,1 bilhões. Durante 2022, o Rio Grande do Sul importou US$ 2,75 bilhões da Argentina e importou US$ 1,25 bilhões ao país vizinho.

Nesta quinta-feira (2), o embaixador da Argentina no Brasil, o ex-vice-presidente do país vizinho Daniel Scioli, esteve em Porto Alegre para estreitar os laços políticos e econômicos com os gaúchos. No Palácio Piratini, foi recebido pelo governador Eduardo Leite (PSDB).

integração de energia de Vaca Muerta a Uruguaiana Jornal do Comércio. “Foi um ponto de encontro para integração e complementação, falamos de turismo, energia, infraestrutura, economia do conhecimento. O Rio Grande do Sul é o principal estado brasileiro parceiro da Argentina, destino de exportações e de investimento, com todo processo de”, afirmou Scioli ao

Já Leite destacou a relevância da integração entre governos. “Tivemos o impacto da pandemia nas finanças, mas conseguimos superar dificuldades com as condições fiscais do Estado. Agora, temos oportunidades para construir o futuro”, afirmou. “Estamos trabalhando para atrair investimentos, fomentar a inovação e tornar o Rio Grande do Sul mais competitivo. Temos de pensar sempre de forma integrada. Será um ganho para todos”, completou o governador.

Ao fim da visita, Leite foi convidado por Scioli para ir à Argentina ter um encontro com o presidente do país, Alberto Fernández. O convite já havia sido feito na última visita de Scioli ao Estado, em fevereiro de 2022, e tinha sido prontamente aceito pelo tucano. As eleições gerais do ano passado, porém, fizeram Leite renunciar ao cargo de governador e o calendário eleitoral impediu a realização da missão diplomática.

Além do embaixador, a comitiva argentina contou com a presença da secretária de Energia da Argentina, Flavia Royón, do governador da Província de Misiones, Oscar Ahuad, do ministro-chefe da Seção Econômico e Comercial da Embaixada da Argentina, Rodrigo Bardoneschi, entre outros.

Por parte do Piratini, participaram o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior (PSDB), o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo (PP), o Chefe de Gabinete do governador, Euclides Neto e o líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes (PP).