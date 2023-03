Usina de Uruguaiana deve receber gás da Argentina ainda neste ano

Diego Nuñez e Jefferson Klein

não apenas o país vizinho, mas também o Rio Grande do Sul A construção do gasoduto Néstor Kirchner, que está em andamento na Argentina e prestes a ter sua primeira etapa concluída, permitirá escoar o gás de folhelho (também chamado de gás de xisto) de uma das maiores jazidas do mundo, a de Vaca Muerta. A obra beneficiará, já que com o avanço da malha argentina de gasodutos o gás de Vaca Muerta terá condições de chegar à termelétrica de Uruguaiana a partir de outubro de 2023.

A usina, historicamente, sofre com a interrupção do fornecimento de gás natural argentino tendo que deixar de operar. No entanto, com a nova fonte de combustível, aumenta a perspectiva de que a térmica possa gerar energia a partir do próximo verão, a um custo mais acessível.

O tema do gasoduto foi um dos tópicos abordados durante o seminário sobre oportunidades que se apresentam entre Brasil e Argentina realizado nesta quinta-feira (2) na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre. Na ocasião, a secretária de Energia da Argentina, Flavia Gabriela Royón, informou que, com as obras que estão sendo efetuadas, é possível alimentar a usina de Uruguaiana com uma demanda potencial de pelo menos 2,5 milhões de metros cúbicos de gás ao dia no último trimestre deste ano.

Devido à importância do empreendimento, o presidente da Fiergs, Gilberto Petry, defende o financiamento por parte do Brasil para a construção do gasoduto na Argentina “O primeiro beneficiado com o gasoduto é o Rio Grande do Sul”, ressalta o dirigente. No entanto, o dirigente argumenta que essa ação tem que ser vinculada à questão do abastecimento do Brasil com o combustível argentino.

Flavia explica que está sendo negociado com o Bndes, assim como com outros fundos internacionais, a situação do financiamento. No caso do banco brasileiro, o foco é obter recursos para adquirir as chapas de aço para a implantação da segunda etapa do gasoduto, sendo que esses materiais seriam exportados do Brasil para a Argentina. Quando as duas fases do gasoduto Néstor Kirchner estiverem concluídas, o que deve acontecer em 2024, a estrutura terá um pouco mais de 1 mil quilômetros de extensão e absorverá cerca de US$ 6 bilhões em investimentos. O gasoduto terá uma capacidade para transportar até 44 milhões de metros cúbicos de gás ao dia (o que representa mais de 15 vezes a capacidade de atendimento do gasoduto Bolívia-Brasil – Gasbol – para o Rio Grande do Sul).

A secretária de Energia da Argentina afirma que a guerra da Rússia e Ucrânia demonstrou que a integração na área de energia é algo estratégico. Ela destaca que esse é um assunto discutido pelos argentinos com países como Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Brasil. “A segurança energética é uma questão prioritária”, reforça.

Já o vice-governador Gabriel Souza ressalta que o Rio Grande do Sul está constantemente buscando novas fontes energéticas. Ele reitera que o Gasbol ingressa no Estado com uma capacidade limitada (em torno de 2,8 milhões de metros cúbicos ao dia). "Precisamos sim e queremos mais gás", frisa o vice-governador. Para o gás de Vaca Muerta entrar no Estado e não ficar apenas na fronteira com Uruguaiana, entre as opções avaliadas estão a concretização de um gasoduto entre o município da Fronteira Oeste e a região Metropolitana de Porto Alegre, a instalação de um gasoduto da cidade argentina de Punta Lara até a capital gaúcha e o fornecimento por gás natural liquefeito (GNL).

Também presente no evento da Fiergs, o embaixador da República da Argentina, Daniel Scioli, recordou que o encontro ocorrido em Buenos Aires, em janeiro, entre os presidentes brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e argentino, Alberto Fernández, serviu para intensificar os laços de integração binacional entre os dois países. Ele acrescenta que cabe às duas nações melhorar as suas condições de infraestrutura, para diminuir custos e se tornarem mais competitivas. “É preciso produzir cada vez mais e agregar valor às mercadorias”, defende o dirigente. Na reunião dessa quinta-feira, o governador da Província de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, salientou ainda as oportunidades da região. Ele citou a importância da efetivação da construção da ponte internacional sobre o rio Uruguai ligando o município gaúcho de Porto Xavier a San Javier, na Argentina.