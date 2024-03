Lideranças de educação e inovação destacam relevância de estarem no Marcas

Os dados do Marcas de Quem Decide, pesquisa promovida pelo Jornal do Comércio há 26 anos, são de extrema relevância para reconhecer o trabalho das marcas gaúchas e estabelecer conexões, avaliam entidades de educação e inovação do Rio Grande do Sul. O evento de divulgação da pesquisa aconteceu na manhã desta terça-feira (12), no Teatro do Sesi, em Porto Alegre.Entre os premiados, está a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), preferida na categoria Ensino à Distância (EAD), preferida e mais lembrada em Ensino de Pós-Graduação e igualmente preferida e mais lembrada em Ensino Superior Privado. “O Marcas de Quem Decide corrobora muito com a caminha que a Pucrs vem fazendo há 75 anos”, avalia Evilázio Teixeira, reitor da Pucrs. A instituição foi a mais lembrada pelos gaúchos em três categorias.