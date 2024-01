Sindicato está confiante que investimentos da GM no Brasil incluem fábrica em Gravataí

Um reunião entre o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, e o Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí (Sinmgra), na manhã desta sexta-feira (26), reforçou a intenção da cidade em atrair parte dos R$ 7 bilhões , na manhã desta sexta-feira (26), reforçou a intenção da cidadeanunciados pela General Motors (GM), na última quarta-feira (24), no Brasil, para o munícipio gaúcho, onde há uma das fábricas da montadora. "O prefeito está junto nessa empreitada", disse o diretor de Assuntos Administrativos do sindicato, Valcir Ascari.

"É um trabalho conjunto pela cidade. Foi uma conversa boa porque é importante que o agente público se coloque na discussão. Estamos somando forças. É bom para o município, mas também para o Estado e para os trabalhadores", afirmou. Ele acredita, ainda, que é possível que a montadora já saiba onde e quanto irá investir. "Está nos chamando para uma reunião, então já deve ter um plano". Na semana que vem, o diretor do sindicato se reúne com Luis Mesa, vice-presidente de Manufatura da GM para América Latina. O executivo já foi diretor de planta e também do complexo automotivo de Gravataí. "Já trabalhou aqui com a gente", ressaltou.

a fábrica em Gravataí está há anos enfrentando férias coletivas e 'day off'. "Desde a a pandemia de Covid-19 tem sido assim. Não trabalhamos com a possibilidade de parte dos investimentos não vir para cá", disse. Ele destaca que a unidade de Gravataí pode fabricar carros elétricos e híbridos. O prefeito Zaffalon disse nesta quinta-feira (25) que está disponível para colaborar Ascari reforçou, ainda, quee 'day off'. "Desde a a pandemia de Covid-19 tem sido assim.", disse. Ele destaca que a unidade de Gravataí pode fabricar carrosno que for possível para atrair os investimentos e ressaltou que metade da receita do município é proveniente da fábrica da GM.

Mais detalhes devem ser revelados nos próximos meses. Em 2017, última vez em que houve outro grande ciclo de investimentos da General Motors no Brasil um aporte de R$ 1,4 bilhão. O investimento foi feito para introduzir um novo modelo do carro Onix. Questionada pela reportagem sobre quanto seria investido em Gravataí, a assessoria de comunicação da GM afirmou que as informações disponíveis dizem respeito somente ao montante total de investimento no País e que não serão divulgados, no momento, os valores de cada complexo industrial.Em 2017,, o complexo de Gravataí recebeu. O investimento foi feito para introduzir um novo modelo do carro Onix.