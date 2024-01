Prefeitura de Gravataí e sindicato se mobilizam para trazer investimentos da GM ao RS

investimentos anunciados pela General Motors (GM) no Brasil haverá uma reunião entre o Executivo Municipal e a entidade sindical para tratar do assunto. Além disso, segundo o diretor de Assuntos Administrativos do Sinmgra, Valcir Ascari, na semana que vem, o sindicato irá a São Paulo para se encontrar com a alta cúpula da GM. A prefeitura e o Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí (Sinmgra) estão se mobilizando para trazer parte dospara a unidade na cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (26),entre o Executivo Municipal e a entidade sindical para tratar do assunto. Além disso, segundo o diretor de Assuntos Administrativos do Sinmgra, Valcir Ascari, na semana que vem,

"Vemos com bons olhos esse investimento no Brasil. Vamos organizar uma frente para trazer o investimento para o Rio Grande do Sul. É uma boa expectativa, tanto para a cidade quanto para o Estado", definiu o diretor. Ascari disse, ainda, que o sindicato está pleiteando um novo produto para a fábrica da montadora em Gravataí. "Seria bom ter um carro novo sendo produzido aqui", afirmou.

Já o prefeito Luiz Zaffalon considerou que, embora ainda não se saiba a segmentação dos investimentos, Gravataí está credenciada para receber a modernização. "Isso passa por uma avaliação da empresa, passa por onde está o mercado e pelo cenário sindical de cada fábrica. Nós temos esperança, porque a nossa fábrica é uma das que mais tem produtividade. Além disso, temos sistemistas no complexo e estamos perto de outras capitais da América do Sul. Temos vantagens que nos credenciam para receber a modernização da empresa no Brasil", refletiu Zaffalon.