GM ainda não revela valor de investimentos na planta de Gravataí

Bárbara Lima, com informações de agências

não revelou se haverá nem qual será o valor dos investimentos na planta de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A empresa anunciou nesta quarta-feira (24) um novo ciclo de investimentos no País, com aporte de R$ 7 bilhões nas unidades brasileiras até 2028 A montadora de carros General Motors (GM) ainda, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A empresa anunciou nesta quarta-feira (24)

Questionada pela reportagem sobre quanto seria investido em Gravataí, a assessoria de comunicação da GM afirmou que as informações disponíveis dizem respeito somente ao montante total de investimento no País e que não serão divulgados, no momento, os valores de cada complexo industrial.

recebeu um aporte de R$ 1,4 bilhão Em 2017, quando houve outro ciclo de investimentos da General Motors no Brasil, o complexo de Gravataí. O investimento foi feito para introduzir um novo modelo do carro Onix.

Desta vez, o objetivo, de acordo com a empresa, será adequar as fábricas instaladas no País para a produção de novos veículos, incluindo automóveis híbridos flex – capazes de rodar com eletricidade, etanol e gasolina. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (24) por Shilpan Amin, presidente da General Motors International. Entretanto, a marca ainda não confirmou a produção de um modelo 100% elétrico no Brasil.