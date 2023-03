GM atinge a marca de 4,5 milhões de carros produzidos em Gravataí

Foi um modelo Novo Onix, de cor vermelho carmim, o carro que saiu da linha de produção do complexo automotivo da General Motors em Gravataí, na noite desta terça-feira (21), com a marca histórica de 4,5 milhões de veículos produzidos pela montadora na sua fábrica da Região Metropolitana que completará 23 anos de atividade em 2023. O modelo é campeão de vendas da GM no País e, em 2022, ocupou, com suas duas versões - Onix e Onix Plus - a terceira e quarta posições entre os mais vendidos no Brasil, somando 160,4 mil carros comercializados.

"Atualmente, nossa fábrica em Gravataí é referência em produtividade e eficiência no mundo, além de contar com processos sustentáveis. Nosso objetivo agora é dar seguimento à nossa trajetória de sucesso na região e continuar contribuindo pelo desenvolvimento da comunidade local", disse o diretor-executivo da GM Gravataí, Marcel Querotti.

A marca histórica foi prestigiada pelo governador Eduardo Leite e pelo prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon.

"Ao longo de quase 23 anos, o impacto econômico da General Motors em nosso Estado é impressionante. Essa comemoração deve ser fonte de estímulo para todos. Precisamos seguir lutando a fim de tornar o Rio Grande do Sul um lugar cada vez melhor para investir, com geração de empregos e prosperidade”, destacou o governador.

Além da fábrica da GM, o complexo conta ainda com outras 13 sistemistas que formam ainda hoje a unidade mais moderna da montadora no mundo, com cerca de cinco mil trabalhadores diretamente beneficiados, e até quatro vezes este volume em empregos indiretos.

"Desde a sua inauguração, em 2000, a GM nos orgulha pela sua capacidade expressiva de produção e por colocar o nome de Gravataí no mapa global da indústria automotiva. Falar da GM é falar de desenvolvimento e da melhoria de qualidade de vida para nossa população", valorizou o prefeito.

Em 2000, Gravataí era considerada a 12ª economia no Rio Grande do Sul, e saltou para a 4ª. O complexo responde por até 45% da arrecadação de ICMS da cidade.

Mas a marca histórica foi atingida em um momento de incerteza para o setor automotivo. Enquanto a montadora saltou de 3,5 milhões de carros produzidos para 4 milhões em um ano e meio, entre 2018 e 2020, os últimos 500 mil carros fabricados em Gravataí foram atingidos depois de três anos.

Em 2021, no auge da crise de fornecimento de semicondutores e outros insumos, durante a pandemia de Covid-19, a produção ficou parada por cinco meses. No mês passado, os funcionários do complexo receberam férias coletivas por 21 dias. Oficialmente, a montadora informa que, desta vez, a parada foi necessária para adaptações e modernizações na fábrica. A expectativa da GM é ampliar em 15% as suas vendas em 2023, no entanto, dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos (Anfavea) confirmam que agora, além das dificuldades com fornecedores de chips e semicondutores, há dificuldade de consumo. Os números da associação apontam que fevereiro registrou a mais baixa venda de veículos no país desde 2020.

O último grande investimento realizado pela GM na sua unidade de Gravataí aconteceu entre 2017 e 2019, com aporte de R$ 1,4 bilhão para que as linhas de produção fossem modernizadas para receber os novos Onix e Onix Plus, carros que trouxeram tecnologias inéditas para o segmento, como o Wi-Fi a bordo e o assistente de estacionamento, além dos seis airbags e do controle de estabilidade. Entre 2000 e 2019, foram R$ 4,5 bilhões em aportes para três transformações na produção, que iniciou com o Celta, passando ao Prisma, Onix e, finalmente, o Novo Onix e Novo Onix Plus.

Nos planos de investimento de R$ 10 bilhões da montadora até 2024, Gravataí não é prioridade, e sim as plantas de São José dos Campos e São Caetano do Sul, onde são produzidos os SUVs e picapes.

Nas suas operações da América do Sul, a GM aponta para investimentos nas tecnologias de carros elétricos. Os modelos de Gravataí, como apontam dados do Inmetro, parecem ser aqueles que farão a transição mais consciente entre os carros produzidos pela montadora.

Na edição 2023 do Programa Brasileiro de Etiquetagem, do Inmetro, o Onix Plus foi o grande destaque entre 750 modelos e versões de veículos nacionais e importados como o mais econômico do país. O resultado foi obtido pelo quarto ano consecutivo.

O modelo percorre 17,5 km/l de gasolina e 12,4 km/l de etanol na estrada em ciclo de condução padrão. Entre os modelos turbo, o Onix Plus apresenta a melhor eficiência energética ao percorrer 16,9 km/l de gasolina e 11,8 km/l de etanol, respectivamente.