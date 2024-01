Comércio registra escassez de itens relacionados à falta de luz e água em Porto Alegre

comércio em Porto Alegre registra escassez de itens relacionados à falta de luz e água após o temporal que atingiu a capital gaúcha Jornal do Comércio. após oentre a terça (16) e a quarta-feira (17). Produtos como gelo, lanternas, luzes de emergência e velas estão em falta em supermercados e ferragens dos bairros Santana e Cidade Baixa, visitados na manhã desta quinta-feira (18) pela reportagem do

O Mercado Soares, localizado na Avenida João Pessoa, nº 1220, está com falta de gelo por conta da alta procura. "Está saindo muito gelo porque o pessoal está sem luz e sem previsão de vir a luz ainda", relata Juca Soares Leite, colaborador do local. Uma pilha de papel com pedidos de gelo está acumulada no balcão para que os produtos sejam entregues quando a mercadoria chegar do fornecedor.

Pilha de pedidos de gelo no Mercado Soares. Foto: Fernanda Feltes/JC

Na Ferragem Venâncio Aires, que fica na Avenida Venâncio Aires, nº 300, as lanternas acabaram e a procura por luzes de emergência é tão alta que os funcionários vendem uma, e já colocam outras para carregar. O local também se prontifica a carregar os celulares dos vizinhos que estão sem energia elétrica.

"Ontem tínhamos 15 celulares carregando ao mesmo tempo; chegamos até a ter uma máquina de cartão de um outro comerciante carregando aqui", relata o vendedor Jeferson Diehl.

Luzes de emergência carregando na Ferrafem Venâncio Aires. Foto: Fernanda Feltes/JC

Já no Zaffari Lima e Silva, localizado no nº 606 da rua Lima e Silva, o freezer de gelo está vazio e as luzes de emergência e velas estão em falta nas prateleiras. "Está em falta, ontem vendeu tudo e deve vir mais hoje", afirma a estoquista líder, Jocelina da Silva Bueno.

Pelos corredores do mercado, o aposentado José Henrique Zacarias, de 70 anos, buscava uma caixa térmica. "Moro no bairro Santo Antônio, na Rua Voltaire Pires, e estamos sem luz desde anteontem às 22h quando começou a tempestade", conta Zacarias. O aposentado buscou o socorro da caixa térmica para tentar salvar os alimentos da geladeira e medicamentos que precisam de refrigeração.