Abastecimento de água segue interrompido em 100 mil imóveis da Região Metropolitana

Cerca de 100 mil imóveis seguem sem água na área atendida pela Corsan após o temporal que atingiu o Rio Grande do Sul entre a noite de terça-feira (16) e a quarta (17). Segundo boletim emitido pelo Centro de Operações Integradas (COI) da empresa, a cidade de Gravataí registra as maiores dificuldades para normalizar o abastecimento. As informações são da Corsan.Conforma nota da companhia, todos os grandes centros de produção de água nos municípios atendidos pela Corsan estão operando e o abastecimento vai sendo gradualmente retomado, com tempo maior em regiões mais distantes e pontos mais altos. A Corsan adota medidas emergenciais como a contratação de geradores para suprir a falta de energia elétrica e de carros-pipa para atendimentos emergenciais. Neste momento, estão em operação 79 geradores em 22 cidades de diversas regiões do Estado, número que deve aumentar ao longo do dia. Equipes da Corsan foram reforçadas e atuam em regime emergencial para prestar o suporte necessário até que a situação seja normalizada. A empresa também se colocou à disposição das operadoras de energia para contribuir com o restabelecimento da normalidade dos serviços.A situação atualizada do abastecimento nos municípios atendidos pela Corsan e a previsão de retomada dos serviços pode ser conferida no site https://servicos.corsan.com.br/#/solicitacao/10/