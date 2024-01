Confira como o temporal atingiu a Região Metropolitana de Porto Alegre nesta terça-feira

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, ao menos 39 cidades do Estado apresentaram danos devido aos fortes temporais e rajadas de ventos na noite de terça feira (16). De acordo com o órgão, foi contabilizado 4.840 afetados, 12 feridos e 48 desalojados no estado. O volume de chuvas chegou a 101mm e os ventos a 126,7 Km/h a depender do local. Confira a situação dos municípios ao redor de Porto Alegre e os danos causados pela ocorrência:

Canoas

Foi relatado no município 83,2 mm de chuva e rajadas de vento de 107 km/h. Segundo a prefeitura, todos os bairros foram afetado pelas chuvas. Os maiores danos foram nos bairros Niterói, Rio Branco e Fátima, com maior quantidade de alagamentos

Vários bairros apresentaram queda de árvores e fios. A prefeitura disse que já atua para desobstruir essas vias. informou também que já trabalha para lançar um decreto de emergência, possibilitando uma agilidade maior na contratação de serviços.

Novo Hamburgo

A prefeitura de Novo Hamburgo relatou chuva de 50mm em apenas duas horas e ventos de 50 Km/h. Houve queda de árvores em Lomba Grande, incluindo a estrada Leopoldo Petry, que leva a zona rural e já foi desobstruída.

Também houve dois deslizamentos de terra: uma no Bairro Canudos, que atingiu uma casa, e outra em Santo Afonso, onde desmoronou um barranco. Ambos sem vítimas. Também foi relatado diversos destelhamentos e alagamentos pontuais, mas sem obstrução de vias ou desabrigados.

A queda de energia ocasionou o esvaziamento dos reservatórios. A partir do retorno desta, a captação está acumulando sujeira por conta das chuvas, informa a prefeitura. Ainda há falta de água em pontos da cidade.

Caso necessário, entre em contato com a Defesa Civil: (51) 3587-7863 ou (51) 3097-9408, das 8h às 17h, ou nos plantões (51) 98013-9178, (51) 99467-6568, (51) 98043-7951, (51) 98058-9979, (51) 99707-9954. Ou, ainda, com o Corpo de Bombeiros: 193.

Esteio

O município de Esteio enfrentou rajadas de vento que passaram dos 100 Km/h. Segundo a prefeitura, 39 casas foram destelhadas e 21 ruas foram obstruídas por conta das árvores e dos fios energizados. Os bairros Santo Inácio e Jardim Planalto foram os mais afetados, segundo a prefeitura.

Não foi registrado nenhum ponto de alagamento. A secretaria de obras já está atuando para retirada de árvores, enquanto a defesa Defesa Civil está na rua entregando lonas para os atingidos pelo vendaval. A solicitação deve ser feita através do telefone (51) 98600-8355, que também pode ser contatado por moradores que precisem de ajuda.

São Leopoldo

A cidade de São Leopoldo apresentou alagamentos pontuais em avenidas e ruas do município, com muitas quedas de árvores e residências sem energia elétrica.

Conforme a prefeitura, equipes atuaram em em plantão durante toda a madrugada e não há registro de feridos ou desabrigados. Ainda, informa que a defesa Civil e equipes das Secretarias de Mobilidade e Serviços Urbanos, Obras e Viação, Semae e Sub-prefeituras ainda trabalham na remoção de árvores e na limpeza das vias públicas. Equipes da RGE ainda trabalham para reestabelecer a energia.

Foi informado grande acúmulo de lixo doméstico na captação de água, e já são realizadas ações para normalização.

Guaíba

A cidade de Guaíba registrou, até o momento, bairros com árvores e fios caídos e postes danificados. Porém, não houve bairros com inundações. A prefeitura informou também que já está tomando medidas junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Defesa Civil de Guaíba, e da Empresa CEEE Equatorial para desobstruir as vias que foram afetadas, ajudar moradores atingidos e restabelecer a rede elétrica.

Também informou instabilidade na rede de telecomunicação, que afetou também a Defesa Civil, que está com dificuldades de receber mensagens por WhatsApp. Em caso de urgência, deve-se ligar para os bombeiros pelo 193, Brigada Militar 190 e entre em contato pelo WhatsAapp com a Defesa Civil de Guaíba pelo número: (51) 98952-6257.