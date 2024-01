Falta de luz ainda atinge cerca de 450 mil pontos no RS

Praticamente 36 horas após o temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na noite de terça-feira (16), milhares de gaúchos seguem sem luz na manhã desta quinta-feira (18). As fortes chuvas e ventos de mais de 100 km/h derrubaram árvores, galhos, postes e outros objetos, afetando o fornecimento de energia. Mais de 1 milhão de clientes ficaram sem luz na quarta-feira (17), com o serviço sendo retomado aos poucos. Na área atendida pela RGE, 714 mil pontos ficaram sem luz entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta. Segundo a empresa, 310 mil clientes seguem sem energia na manhã desta quinta, sobretudo nas regiões Metropolitana (199 mil), Vale do Taquari (27 mil), Central (33 mil), Vale do Rio Pardo (25 mil) e Vale do Sinos (11 mil). A RGE informa que está com as equipes mobilizadas para normalizar o atendimento. A CEEE Grupo Equatorial, que chegou a ter 620 mil pontos sem luz na noite de terça, segue com 144 mil clientes sem energia na manhã desta quinta em toda a área de concessão. Em Porto Alegre, moradores de bairros da Zona Sul relatam que o serviço ainda não foi restabelecida. Em entrevista ao Jornal do Comércio nesta quarta-feira, o presidente da CEEE Grupo Equatorial, Riberto José Barbanera, disse que a possibilidade de novas tempestades podem retardar a normalização do fornecimento de energia. Leia a entrevista completa com o presidente da CEEE Grupo Equatorial.