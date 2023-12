Com retirada de projeto do ICMS, mobilização busca retomar incentivos no RS

Com a retirada agora o foco de entidades empresariais e representativas se volta contra o corte de incentivos fiscais em 64 setores da economia gaúcha. Os cinco decretos editados pelo governador Eduardo Leite (PSDB) e publicados neste sábado (16) 64 setores da economia gaúcha , pelo governo do Estado, do projeto que majorava a alíquota modal do ICMS de 17% para 19,5% de tramitação na Assembleia Legislativa na noite desta segunda-feira (18),em 64 setores da economia gaúcha. Os cinco decretos editados pelo governador Eduardo Leite (PSDB) eatingem

Nesta terça-feira (19), às 11h, uma mobilização de seis entidades estaduais na Assembleia Legislativa, originalmente organizada para pressionar contra o projeto do ICMS que seria apreciado hoje pelo Legislativo gaúcho, se mantém, mas com as atenções voltadas à revisão dos cortes. Federasul, AGV Sescon-RS, Sulpetro, Sistema Fetransul e Setcergs, além da reunião de diversas associações comerciais e industriais de várias regiões do RS, prometem fazer volume e barulho no Parlamento.

O presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, alerta que o decreto “extingue setores”, principalmente o da proteína animal. “São setores que não param de pé. Se você retira o benefício fiscal da indústria frigorífica, acaba tendo de comprar carne do Centro-Oeste. Se for mantido o decreto como está, é um setor que não é mais viável no Estado”, salienta.

No caso da Fiergs, ainda na tarde de segunda, em nota que pedia a retirada do projeto do ICMS, a entidade diz que, da mesma forma que a “supressão do trecho da proposta da Reforma Tributária que previa o retorno do futuro Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) conforme a arrecadação de ICMS dos Estados entre 2024 e 2028, os governadores do Sul e Sudeste perderam o argumento que utilizaram para defender o aumento da alíquota do ICMS”. “Também cai por terra a necessidade de redução das compensações fiscais a diversos segmentos cujos produtos ou são essenciais, ou concorrem no mercado nacional com fabricantes de menor carga de impostos”, defendeu o presidente Gilberto Porcello Petry.

Políticos de direita e esquerda criticam decretos de corte