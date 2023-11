No Mapa Econômico do RS, presidente do Crea-RS defende crescimento sustentável

steve presente no último evento do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul

"Todos estão estupefatos com a mudança climática. Nós precisamos olhar para o nosso solo. Como está o adensamento? Como está a drenagem urbana? Olhar de forma regional é a chave", ponderou. Walter ainda destacou a importância de se ter dados sólidos sobre o desenvolvimento no Rio Grande do Sul. "É um mapeamento magnífico, não tem como investir sem ter essas informações, não tem como tomar decisões", afirmou.

Ela fez referência às cheias do Vale do Taquari e, mais recentemente, também a do Vale do Caí, onde a chuva provocou a, segundo a Defesa Civil do município. "Não existe crescimentosem que as nossas profissões estejam alinhadas com esse propósito. Nós, que trabalhamos na construção civil, temos que usar as informações a nosso favor", enfatizou.