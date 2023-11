Eduardo Leite vistoria cidades atingidas pelos temporais

A assessoria de imprensa de Eduardo Leite informou que o governador cumprirá um roteiro no Vale do Caí, na Serra e no Vale do Taquari, na tarde desta segunda-feira (20). O objetivo é vistoriar a situação de cidades atingidas pelas fortes chuvas que resultaram em pelo menos quatro mortes e milhares de desabrigados e desalojados no Rio Grande do Sul.

Para conferir o trabalho de amparo às vítimas pela Defesa Civil, forças de segurança e demais estruturas do governo estadual, lideradas pelo gabinete de crise instalado na região, Leite fará um sobrevoo na área e pousará em São Sebastião do Caí no início da tarde.

De lá, após visita às localidades afetadas, segue para Santa Tereza, onde também irá monitorar áreas atingidas. Na sequência, ele ainda fará sobrevoo pelos municípios de Roca Sales e Muçum e, em seguida, se reunirá com lideranças locais em Encantado.