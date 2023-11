Wilsons Sons homenageia os 90 anos de atividades do Jornal do Comércio

comemorações dos 90 anos do Jornal do Comércio, a Wilson Sons homenageou o periódico com uma placa, recebida pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero. Em alusão às, a, controladora do terminal Tecon Rio Grande,, recebida pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

"A Wilson Sons parabeniza o Jornal do Comércio pelos seus 90 anos de notável atuação na comunicação da economia e negócios do Rio Grande do Sul", destaca o texto da homenagem, entregue pelo diretor-presidente do Tecon Rio Grande, Paulo Bertinetti, que esteve na sede do jornal, acompanhado da gerente de Inteligência de Mercado e Marketing da empresa, Camila Consoni.

Maior operadora de logística portuária e marítima do mercado brasileiro, a Wilson Sons é no Estado responsável pela gestão do Terminal de Contêineres (Tecon) Rio Grande, que concentra o fluxo de cargas de exportação e importação de mercadorias, atendendo as principais linhas marítimas que conectam o Brasil e o Sul a importantes mercados internacionais.