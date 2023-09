Terminais de contêineres da Wilson Sons crescem 33% em agosto, com aumento de exportações, importações e cabotagem

A Wilson Sons registrou crescimento de 33% em agosto, em relação ao mesmo mês do ano passado, impulsionado pelo excelente desempenho do Tecon Rio Grande (RS) e o Tecon Salvador que apresentaram aumento nos volumes de exportações, importações e cabotagem. O Tecon Rio Grande cresceu 32% no mês passado, totalizando 66 mil TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés). Já no Tecon Salvador, que conecta as regiões Norte e Nordeste ao comércio global, os volumes cresceram 34%, totalizando 37 mil TEUs.



Os dois terminais de contêineres da Wilson Sons, com suas infraestruturas modernas, estão aptos a operar alguns dos maiores navios do mundo. No mês passado, o Tecon Rio Grande recebeu um total de 42 navios, contra 32 em igual período de 2022.



No terminal gaúcho, que atende as principais linhas marítimas que conectam o Brasil e o Sul a importantes mercados internacionais, as exportações aumentaram 22%, com mais escalas e embarques de madeira, tabaco e barras de aço. Já as importações cresceram 5%, impulsionadas por volumes maiores de resinas, vidro e produtos siderúrgicos. O Tecon Rio Grande registrou ainda aumento de 55% na cabotagem, com volumes maiores de arroz, enquanto a navegação interior avançou 37%, puxada por resinas e madeira. O terminal apresentou também um aumento no transbordo de cargas de/para os mercados da Costa Leste dos EUA e de cabotagem.



"Passamos por um cenário global de desafios e, agora, registramos a retomada resiliente do crescimento em nossos terminais. Continuamos otimistas quanto aos fundamentos dos nossos negócios ligados ao fluxo de comércio e evidenciamos a melhoria contínua da excelência operacional e de nossas práticas de ESG. Reafirmamos nossa vocação de atender os nossos clientes, sempre em busca do desenvolvimento sustentável de longo prazo, orientado à criação de valor para todos os stakeholders de nossos negócios", disse o CEO da Wilson Sons, Fernando Salek.



O Tecon Salvador também recebeu mais navios em agosto: 42, contra 34 em igual período do ano passado. Houve forte crescimento das exportações (32%) com volumes maiores de celulose e papel, minérios e plásticos; importações (53%) impulsionadas por produtos eletroeletrônicos, químicos e painéis solares; e cabotagem (18,5%) com mais volumes de arroz, plásticos e bebidas. No caso de transbordo e remoção, foi registrado um avanço ainda maior, de 61%, principalmente devido ao aumento de cargas provenientes da Turquia, Índia e do porto de Vitória, assim como dos volumes destinados à China, Argentina e ao porto de Vitória.



Em junho passado, a Wilson Sons ampliou a frota para operação, no Tecon Salvador, com 12 novos tratores de pátio totalmente elétricos. Sua incorporação à atual frota representa até 341 toneladas de emissões evitadas de CO2 por ano. No início deste ano, o terminal baiano atingiu o recorde de 110 contêineres movimentados por hora durante operação no novo cais, Santa Dulce dos Pobres, homologado pela Marinha do Brasil no final de 2022. Trata-se do melhor desempenho já registrado entre os portos do Nordeste.



O Tecon Rio Grande, por sua vez, em maio passado assinou contrato para que o terminal tenha sua energia fornecida 100% de fontes renováveis. Para isso, foi realizada a aquisição da certificação IREC (International Renewable Energy Certificates) para o triênio 2024/25/26, que pode ser utilizada para o reporte das emissões indiretas pelo consumo de energia no Programa GHG Protocol, metodologia internacional mais utilizada para quantificar as emissões de gases de efeito estufa. Até 2024, toda a energia gerada para o terminal virá de fontes renováveis, que podem ser eólica, solar ou de pequenas centrais hídricas.



Em 2022, a Wilson Sons foi a primeira companhia da América Latina a ingressar no TIC 4.0, o comitê global de inovação em terminais portuários. Ele reúne players globais tanto da indústria de operadores de terminais quanto de fabricantes e fornecedores de equipamentos e tecnologia de ponta portuários.

LEIA TAMBÉM: Wilson Sons atualiza versão de sistema do Tecon Rio Grande



Rebocadores



Outro destaque dos dados operacionais da Wilson Sons em agosto foi a divisão de rebocadores. Foram realizadas 5.057 manobras portuárias no período, uma alta de 5% em relação a agosto de 2022. As manobras cresceram, principalmente, pelo aumento na quantidade de navios transportando grãos, como milho e soja.