Wilson Sons atualiza versão de sistema do Tecon Rio Grande

A Wilson Sons atualizou a versão do sistema para operações do Tecon Rio Grande – a solução de gestão de terminais portuários Navis N4 foi lançada em 2021 e traz uma série de melhorias na versão 3.8, como a mobilidade para vessel e yard planners, ou seja, o plano do navio e do pátio, que agora podem ser feitos via tablet.

A nova plataforma também permite adicionar módulos novos como se fossem aplicativos, reduzindo tempo e investimento em novos recursos. Além de ser um sistema mais moderno, que prepara o terminal para novos investimentos em automação, a ferramenta também agiliza a gestão de EDI’s (Intercâmbio Eletrônico de Dados, em português) para administração de interface com armadores. Há ainda ganho de performance geral e na velocidade do sistema, uma vez que reduz a incidência de falhas de funcionamento.

“Este sistema coloca o Tecon Rio Grande entre os terminais que possuem sistema de última geração, mantendo o nosso compromisso com a modernidade operacional e automação dos nossos processos”, enfatiza o diretor-presidente do Tecon Rio Grande, Paulo Bertinetti.

Segundo ele, foi realizado um investimento de R$ 250 mil para esta migração. “Estima-se no mercado que esta implementação pode custar até R$ 540 mil, mas com a expertise do time multidisciplinar do nosso terminal foi possível desenvolver boa parte desta demanda internamente, resultando em uma economia de cerca de 53,7%”, analisa.