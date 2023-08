Véspera do Dia dos Pais leva consumidores para as lojas no Rio Grande do Sul

O dirigente explica que a compra de dois itens, necessariamente, significa mais desembolso, isto porque, os itens somados devem oscilar entre R$ 100,00, R$ 150,00 e R$ 200,00. “Só no fechamento do dia é que vamos descobrir (o desempenho) ”, diz. Ele acredita que ana comparação com o ano passado. Ele também lembra que tais presentes são tradicionais para os pais nesta data.As, quando comparado com 2022. Nesta lista de produtos também estão os calçados. Em relação a esse item, não foi apresentado um percentual comparativo, mas também é uma expectativa do comércio.Piva lembra que o comércio também esperava que, neste ano, houvesse mais frio no inverno , o quee, agora no Dia dos Pais, o que se viu, segundo ele, foi uma migração para outros tipos de mercadorias e também com valores menores. O dirigente diz que não fez um balanço ainda, mas procurou saber entre os empresários como os negócios estão andando. “Todos estão relatando que os negócios estão melhores do que em 2022; algo que é bom”.Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), Vitor Augusto Koch, a, com os consumidores buscando presentes para os pais. “No interior, a procura está sendo maior nas lojas localizadas nas ruas que sediam a maior quantidade de estabelecimentos comerciais”, informa o dirigente. A entidade projeta R$ 700 milhões em vendas na data para o comércio gaúcho Koch lembra que a procura pelo comércio de rua já é tradição das cidades que não contam com shopping centers. Na Capital, segundo o empresário, os shopping centers estão com boa procura desde sexta-feira (11). “. Já nas lojas de bairros também há boa circulação de clientes”, destaca.em termos de movimentação financeira e, neste ano, ganhou pontos positivos para ter vendas mais robustas. “Há mostras de queda da inflação, e a redução de 0,5 ponto percentual na taxa Selic promovida pelo Banco Central deve dar mais fôlego ao poder de compra das pessoas. Também deve ser considerado o fator emocional da data, que serve como motivação para que os consumidores busquem comprar presentes, ressalta o dirigente.