Expectativa é de R$ 700 milhões em vendas no comércio gaúcho no Dia dos Pais

O Dia dos Pais, celebrado no dia 13 de agosto, deve movimentar em torno de R$ 700 milhões em vendas no comércio gaúcho, projeta a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS. O número configura uma alta de 10% em relação à mesma data de 2022.

A entidade considera crucial a expectativa positiva para impulsionar a economia estadual e fomentar as vendas do comércio gaúcho, que ainda enfrenta um cenário desafiador para obter resultados similares aos do período pré-pandemia.

Dia dos Pais é a quarta data comemorativa mais importante do comércio brasileiro em termos de movimentação financeira e, neste ano, ganhou pontos positivos para ter vendas mais robustas. Há mostras de queda da inflação, e a redução de 0,5 ponto percentual na taxa Selic "Oé aem termos de movimentação financeira e, neste ano, ganhou pontos positivos para ter vendas mais robustas. Há mostras de queda da inflação, e apromovida pelo Banco Central deve dar mais fôlego ao poder de compra das pessoas", destaca o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

Os produtos que devem liderar o ranking de compras são os mais tradicionais para a data, como roupas, calçados, perfumaria e produtos de higiene, bebidas e eletroeletrônicos. O ticket médio na aquisição desses artigos fica na casa dos R$ 255.

Assim como em outras datas comemorativas, a maior movimentação de clientes deve acontecer na semana que antecede o dia 13 de agosto, projeta a entidade.

O presidente da entidade enfatiza que a data comemorativa é uma oportunidade para os lojistas fidelizarem os clientes, através das redes sociais, vitrines atrativas, um bom mix de produtos, promoções e condições de pagamento facilitadas.