Vendas devem ficar estáveis no Dia dos Pais em Caxias do Sul

As vendas devem permanecer estáveis no Dia dos Pais em Caxias do Sul em comparação com 2022, mostra a tradicional pesquisa de intenção de compras da CDL Caxias. O movimento segue a tendência de outras datas comemorativas do ano, como Páscoa, Dia dos Namorados e Dia das Mães.

O período de maior movimento no comércio será o da semana que antecede o dia 13 de agosto, com 44% dos entrevistados afirmando que comprarão os presentes nesta semana. Outros 24,3% irão adquirir os produtos na véspera ou na própria data.

As lojas físicas representam 88% das escolhas para a compra final dos produtos. Sendo que 56,7% desses consumidores pesquisam e compram nos estabelecimentos presenciais, 31,3% se informam no on-line e adquirem no físico e 11,4% fazem tudo no virtual.

A redução de 12,3% na intenção de compras da população deve impactar o volume de negócios, que serão amenizados pelo aumento de 14,4% no ticket médio, com R$ 273,99 por consumidor e cerca de 1,3 presente.

Itens de vestuário lideram a lista de intenção de compras no comércio de Caxias do Sul. Foto: Alencar Turella/CDL Caxias/Divulgação/JC

Cerca de 50% dos entrevistados afirmam que irão gastar do que no ano anterior, enquanto 45,2% dizem que o valor investido será igual ao do ano passado. Entre os motivos que os levam a gastar mais, 49,7% declaram que os produtos estão mais caros e 41,6% porque querem adquirir um presente melhor.

"O consumidor está mais cauteloso. A inflação, que prejudicou mais alguns segmentos como o vestuário, e o aumento da inadimplência são fatores que colaboram para a redução das compras e recaem para que os clientes busquem alternativas mais em conta para presentear", explica Cleber Figueredo, coordenador de Tecnologia, Informação e Inovação da CDL Caxias, em nota enviada à coluna Minuto Varejo.

• LEIA TAMBÉM: Shopping Villagio Caxias tem vinho de brinde nas compras de Dia dos Pais

Os principais presentes comprados devem ser itens de vestuário (49,2%), calçados (17,4%) e perfumes e cosméticos (12%). Os mais presenteados devem ser pais (65%), parceiros (24,1%) e sogros (3,1%).

Quanto ao método de pagamento, aproximadamente 75% dos participantes pretendem pagar as compras à vista, sendo que o Pix foi a forma de pagamento que mais cresceu na pesquisa, passando de 15,5% para 20,2% das escolhas deste ano.

A pesquisa foi realizada com 955 moradores de diferentes pontos da cidade, entre os dias 19 e 21 de julho. O levantamento tem índice de confiança de 95% e margem de erro de 5% para mais ou para menos.