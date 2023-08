Shopping Villagio Caxias tem vinho de brinde nas compras de Dia dos Pais

O Shopping Villagio de Caxias do Sul realiza uma campanha promocional para impulsionar as vendas no Dia dos Pais, comemorado no dia 13 de agosto. O empreendimento da Serra Gaúcha dá um vinho Merlot Nova Aliança para os clientes que somarem R$ 550 em notas fiscais de compras.

A campanha segue até as 20h do dia 13 de agosto, ou enquanto durarem os estoques. Para participar, o consumidor deve acessar o aplicativo do Shopping Villagio Caxias e efetuar um registro prévio. O documento de compra precisa ser inserido por meio de leitura do QRCode presente no cupom. O balcão de trocas da promoção fica no lounge em frente à Renner, sendo válida a retirada de um brinde por CPF.

Segundo a gerente de Marketing do Villagio Caxias, Camila Reck Figueiredo, a promoção visa atrair mais clientes e proporcionar um brinde afetivo. "É uma estratégia que valoriza os nossos clientes. Diante disso, a nossa expectativa é que o fluxo de pessoas e as vendas aumentem", destaca Camila, em nota enviada à coluna Minuto Varejo.