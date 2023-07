Villagio Caxias ganha loja de câmbio da Travelex, terceira no RS

Caxias do Sul, segunda economia e em população no Rio Grande do Sul, é o destino da terceira casa de câmbio da Travelex Confidence. Depois de operar com duas unidades em Porto Alegre - no Moinhos Shopping e no Bourbon Assis Brasil -, a loja especializada em compra e venda de moedas estrangeiras e outros produtos e serviços de câmbio desembarcou no Shopping Villagio Caxias, na Serra Gaúcha.