Caxias do Sul: onde o comércio é inquieto

Segunda maior cidade gaúcha, Caxias do Sul liderou o avanço da população em números absolutos no Rio Grande do Sul pelo último Censo. Foram 27.774 mil novos moradores entre 2010 e 2022, elevando a 463.338 habitantes. "Um aumento de população sempre é interessante, pois gera maior movimentação econômica, a atividade fica mais aquecida. Muitos vêm em busca de trabalho, temos uma indústria forte e um comércio inquieto e próspero", observa o presidente do Sindilojas Caxias do Sul, Rossano Boff. Para o varejo, o fluxo maior de pessoas também provoca desafios e indica novos potenciais, com aposta em projetos mais sofisticados que combinam lojas e gastronomia, muitos deles em locais icônicos. O Pátio da Estação abriu no bairro São Pelegrino, onde foi a antiga estação ferroviária e a Vinícola Rio-grandense. Em junho, o empreendimento Quinta São Luiz estreou em área emergente e de alta renda, com empório, restaurantes e boutiques no bairro Exposição.

Dados da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CICS) mostram que, de janeiro a abril, o comércio cresceu 10,2%. A chegada de um inverno com menos frio afeta as vendas mais recentes, cita Boff. O comércio de rua nas áreas centrais tem movimentação intensa, com a chegada de novas lojas e saída de outras, seguindo o que se verifica em outros centros. O dirigente observa que, mesmo com a economia colocando dificuldades, há redes centenárias que se mantêm, como Beretta, de joias e óptica, e Magnabosco, de departamento. "Os novos projetos com conceitos diferentes atraem até mesmo marcas que estavam no Centro", aponta Boff, sobre o empreendimento do Quinta São Luiz, lançado pela Eccel Incorporadora.

Entre os shopping centers, o Villagio Caxias apresenta números que superam 2019, e fluxo de pessoas e carros cresceu mais de 11% de janeiro a maio em relação a 2022. Segmentos que puxam vendas são os de alimentação, joias e eletrônicos, lista o superintendente do Villagio Caxias, David Hunner. A média é de 600 mil pessoas ao mês frequentando o shopping. É muito mais que uma Caxias inteira, compara o executivo. O Villagio vendeu mais mais de R$ 500 milhões em 2022, maior valor na história do empreendimento, que nasceu em 1996. São 170 operações hoje, chegando a 98,7% de ocupação. Até junho, foram assinados 10 contratos de novas operações. "É um ótimo ano de requalificação", define Hunner. Entre as novidades, estão Outback, Democrata, Kings Sneakers, Carter's, Fuzue, cafeteria Havanna e Newera, na semana passada.