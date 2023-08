Dia dos Pais deve injetar R$ 190 milhões na economia de Porto Alegre

As vendas em função do Dia dos Pais, celebrado no dia 13 de agosto, devem injetam R$ 190 milhões na economia de Porto Alegre, conforme levantamento realizado pelo Núcleo de Pesquisa do Sindilojas da Capital. A pesquisa sobre a intenção de compra na data também mostra dados como principais presentes, ticket médio e época de maior busca.

As escolhas de presentes devem ser roupas (44,8%), cosméticos, perfumaria e produtos de higiene (15,7%), calçados (13,4%) e bebidas (9,4%). Já se os presentes dependessem do pedido dos pais, a ordem seria: roupas (29,4%); calçados (18,6%); um almoço/jantar (18,6%) e cosméticos/perfumaria/produtos de higiene (14,7%).

O ticket médio, resultante da média das vendas, deve ficar em torno dos R$ 228 e, considerando todas as compras com a data, o gasto médio deverá ser próximo aos R$ 267 por consumidor, com variação nominal na casa dos 6,20%, em relação a 2022.

Já a época de maior busca será a semana anterior ao Dia dos Pais, citada por 58,3% dos entrevistados. Na sequência, vem a opção de comprar na véspera (17,4%), com quinze dias antes (13,4%,) e no próprio Dia dos Pais (4,9%).