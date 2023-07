Iguatemi Porto Alegre sorteia carro para atrair vendas no Dia dos Pais

A campanha de Dia dos Pais do shopping Iguatemi de Porto Alegre realiza o sorteio de um carro Mitsubishi Eclipse Cross 0km. A cada R$ 400,00 em notas cadastradas no apliativo do shopping até o dia 14 de agosto, os clientes recebem um número da sorte para concorrer ao prêmio.

O shopping escolheu três entidades de acolhimento a idosos como foco da campanha, são elas: Rede Calábria, Spaan e Lar da Amizade. Ao cadastrarem as notas no APP, os clientes escolhem uma dessas instituições e, ao final da campanha, a mais votada receberá uma doação do shopping no valor de R$ 10 mil reais.

No Iguatemi, há dois pontos de informações para cadastro de notas: no segundo piso, em frente a Le Lis Blanc, e no primeiro piso, na praça Erico Verissimo, onde está exposto o carro. O sorteio será no dia 21 de agosto, com base no resultado da loteria federal de 19 de agosto, às 11h da manhã, na Administração do shopping.