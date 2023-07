ParkShopping Canoas sorteia moto mais antiga do mundo no Dia dos Pais

De olho em uma datas promocionais do varejo, o ParkShopping Canoas, em Canoas, vizinha a Porto Alegre, lançou a campanha Sempre Perto, com sorteio de motos para a temporada do Dia dos Pais. Segundo o empreendimento, este ano foram escolhidas as clássicas "motos Royal Enfield, a mais antiga marca de motocicletas em produção contínua no mundo".

Para disputar o presente, ainda se o destinatário for um amante de motos, basta trocar notas acima de R$ 300,00 de compras no shopping.

O cadastro deve serfeitoaté esta segunda-feira (24) no aplicativo Multi. Quem for participante do app na categoria Silver recebe números de cupons em dobro, e da categoria Gold, quatro vezes números para o sorteio, explica o ParkShopping.

O Park é umdos shoppings mais movimentados da região, com atrações como uma pista de patinação no gelo, além de arena de esportes de areia.

A promoção do Dia dos Pais vai até 13 de agosto. O sorteio será no dia 16, com divulgação do resultado em 17 de agosto pelo site e pelas redes sociais do shopping.