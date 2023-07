Sem frio, vendas do varejo gaúcho despencam em maio

Tem gente que detesta frio, mas as temperaturas mais baixas no outono e inverno no Sul fazem uma diferença colossal no desempenho do varejo. A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta sexta-feira (14) pelo IBGE, reforçou a máxima da temporada: pouco frio, vendas em baixa.

Frente a abril, a queda do varejo restrito (que não inclui veículos, materiais de construção e atacarejos) foi de 1,6%. No confronto com maio de 2022, o tombo foi feio: de 4,8%. Somente vestuário, o mais sensível ao clima, a redução foi de 25,3%.

"O destaque negativo no mês foi vestuário", disse quase sem precisar ver os dados, o economista-cehef da CDL Porto Alegre, Oscar Frank. Por quê?

"No mesmo período do ano passado, foi bem mais frio", concluiu o economista, para alicerçar a máxima da coluna Minuto Varejo e dos comerciantes sulinos em geral.

"O calor fora de época acaba gerando menos procura por produtos com tíquete mais elevado. Além disso, a demanda reprimida já diminuiu também", observa Frank. Como junho foi marcado por temperaturas também nada "adequadas" para as duas estações, já dá para antever impactos no desempenho do fluxo de vendas dos negócios.