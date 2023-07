Inadimplência sobe mais no Rio Grande do Sul em junho

O Indicador de Inadimplência CDL Porto Alegre subiu mais uma vez. Em junho, os atrasos atingiram 30,91% da população adulta no Rio Grande do Sul e 33,93% na Capital. O indicador atingiu o maior patamar da série histórica, que começou a ser divulgada em fevereiro de 2022, e seguem com tendência de elevação. São estimados 2,6 milhões de pessoas físicas inadimplentes no Estado e 353,2 mil em Porto Alegre. Entre maio e junho de 2023, 22,9 mil gaúchos ingressaram no grupo, sendo 2.915 porto-alegrenses. Os dados de estimativa foram atualizados seguindo o Censo 2022.

O economista-chefe da CDL-POA, Oscar Frank, aponta que a desaceleração da inflação, o iminente ciclo de redução da Taxa Selic, a recente ampliação do benefício médio pago via Bolsa Família e a resiliência do mercado de trabalho são vetores positivos para o balanço financeiro dos consumidores, mas com efeito ainda não registrado para reduzir os atrasos.