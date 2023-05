Três Poderes ressaltam relevância do jornal para a população gaúcha

Bárbara Lima

No evento de comemoração aos 90 anos do Jornal do Comércio, realizado nesta quinta-feira (25) no centro de Convenções da Fiergs, em Porto Alegre, representantes dos Três Poderes estiverem presentes e ressaltaram a importância do periódico de economia para além dos negócios, pontuando a contribuição do conteúdo jornalístico também para a vida pública e para a sociedade gaúcha. Juntamente aos membros do Judiciário, Legislativo e Executivo, o evento também contou com a presença de ex-governadores, empresários e representantes de entidades.Para o presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin (MDB), o Jornal do Comércio é um importante veículo de comunicação do Rio Grande do Sul. "Há 90 anos (o jornal), registra a história e promove a integração das comunidades regionais do nosso Estado", ponderou. O político também destacou o nível de qualificação da informação veiculada nas páginas do jornal. "Noticia os grandes feitos da nossa terra. Nós, na Assembleia Legislativa, somos assinantes do Jornal do Comércio e acompanhamos tudo que é representado nas edições diárias", apontou Zanchin. No Legislativo Federal, o senador do Rio Grande do Sul Hamilton Mourão (Republicanos) afirmou que comemorar o aniversário do jornal é um momento "maravilhoso." Ele, que estava representando por ofício o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, discursou durante a cerimônia. Ele ressaltou que em tempos de "fake news" é essencial contar com um veículo de credibilidade. "O Jornal do Comércio tem muita tradição aqui no Estado. Nesse momento em que convivemos com tantas fake news, ter uma fonte confiável de informação é fundamental para que as pessoas compreendam o que está acontecendo", disse.