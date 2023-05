Mourão destaca papel do JC e responsabilidade dos políticos com a industrialização

Representando o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o senador gaúcho Hamilton Mourão (Republicanos) prestigiou o almoço comemorativo aos 90 anos do Jornal do Comércio, promovido na sede da Fiergs. Fazendo uso da palavra em nome do Congresso Nacional, o parlamentar parabenizou à equipe do JC e fez uma breve fala também alusiva ao Dia da Indústria.

"Estou aqui para cumprimentar o Jornal do Comércio e toda a equipe que faz dele algo tão grande e que transcende as fronteiras do nosso Estado, por ter chegado aos 90 anos. Quando nós temos um grande veículo de comunicação como o JC, voltado a nos trazer uma informação fidedigna e veraz sobre tudo aquilo que acontece, é mais do que importante para que cada um de nós possa entender o mundo que nos rodeia e, principalmente, balizar e guiar nossas decisões. Por isso, Mércio Tumelero, parabéns do Senado Federal pelos 90 anos do Jornal do Comércio", disse.

O senador também destacou ser responsabilidade dos políticos dar sentido ao que a indústria brasileira precisa pra voltar a ter "o patamar do início dos anos de 1980". "Vemos uma queda na produção industrial expressiva. E o que que nós temos de solucionar? Em primeiro lugar, ter uma infraestrutura ágil e moderna; em segundo, um sistema tributário justo, coerente e que cobre o que tem de ser cobrado, para que todo mundo entenda o que está pagando; em terceiro, acesso à tecnologia de ponta, para que a gente possa produziR mais com menos, e aí se inclui a mão de obra qualificada, ou seja, a educação; e, por fim, estabilidade, segurança jurídica e regras obedecidas, isso é responsabilidade nossa, dos políticos, e essa é a grande mensagem que trago aqui em nome do presidente Rodrigo Pacheco", finalizou.