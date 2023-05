Eduardo Leite destaca trajetória empresarial e jornalística do JC

Duplamente comemorada – assim definiu o governador Eduardo Leite (PSDB) a data em que o Jornal do Comércio completa seus 90 anos de fundação. O chefe do Executivo estadual participou do evento realizado nesta quinta-feira, 25 de maio, na sede da Fiergs. Leite destaca, como o primeiro motivo para celebrar, a longevidade de uma empresa, o que é “uma conquista admirável, por conta dos obstáculos que são cruzados ao longo de um período assim”, exemplo e inspiração para outros negócios.

O governador também saudou as nove décadas de circulação ininterrupta do veículo de comunicação, “atravessando profundas transformações tecnológicas ao longo da história, especialmente nos últimos tempos, e preservando sempre relevância e credibilidade”. Para ele, “as duas trajetórias, empresarial e jornalística, são inspiradoras e merecem o nosso aplauso e a minha saudação especial”.

Defendendo a “imprensa livre para criticar e ser criticada”, Leite falou do jornalismo profissional como ferramenta indispensável para a sociedade no combate à desinformação e na garantia da democracia. “Nosso governo pode eventualmente lamentar algumas notícias, ou mesmo entendê-las como equivocadas na abordagem, mas não brigamos com o jornalismo”, sustentou.

Em encontro reservado a autoridades, antes do seu pronunciamento, Leite falou da importância do Jornal do Comércio, “que tem um setor específico sobre o qual se debruça”, lembrando que a economia “toca na vida de todo mundo, porque vai para além dos negócios e dos contratos, significa o emprego e a qualidade de vida da população e da sociedade”.

Eduardo Leite parabenizou ainda os empresários presentes pelo Dia da Indústria, também celebrado em 25 de maio. Em 27 minutos de discurso, aproveitou para exaltar ações do seu governo que dialogam com o setor e “reiterar o compromisso do governo com o desenvolvimento do Estado”. Antes disso, citou a responsabilidade compartilhada com o poder Legislativo, representado no evento por deputados estaduais: “sempre digo que a Assembleia é que toma as decisões; o governo é proponente de uma agenda e, se não encontrar eco, respaldo, o Estado não terá a devida evolução”.

O discurso seguiu com Leite citando a agenda de privatização que está conduzindo desde o início do seu primeiro mandato, com destaque, em seu pronunciamento, aos casos da CEEE, que já foi repassada para a iniciativa privada, e da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), que aguarda liberação da Justiça para concluir a privatização. “Não existe caso no mundo de sociedade que tenha prosperado com governo desajustado”, concluiu.

Respondendo à projeção feita minutos antes por Gilberto Petry, presidente da Fiergs, que manifestou o desejo de que a manchete no Jornal do Comércio na celebração dos 100 anos, em 2023, seja sobre “a década de maior crescimento da história da indústria gaúcha”, Leite garantiu que trabalha para alcançar isso, afinal “as notícias não vão se produzir sozinhas”. E concluiu: “construímos isso no dia a dia, por isso articulamos apoio para outras reformas; temos obrigação, como governo, com a agenda de tranformação”.