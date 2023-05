Jornal do Comércio volta a promover o Prêmio Destaques do Ano ao celebrar nove décadas

O Jornal do Comércio promoveu, nesta quinta-feira (25), data em que celebra seus 90 anos e o Dia da Indústria, o Prêmio Destaques do Ano. A cerimônia, na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre, contou com um almoço que reuniu cerca de 400 personalidades empresariais e políticas, como o atual governador do Estado, Eduardo Leite, e sete ex-governadores. A primeira edição do prêmio ocorreu há 36 anos.



A presença do público no encontro, para o presidente do JC, Mércio Tumelero, é o reconhecimento de um trabalho jornalístico que prioriza a informação de qualidade. “Nos enche de júbilo, ao mesmo tempo em que aumenta a responsabilidade e nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”, afirmou Mércio.

O empresário ressaltou, ainda, que a relação de confiança que o Jornal do Comércio tem hoje com a comunidade empresarial está vinculada à independência e isenção com as quais trata as notícias. “Defendemos a democracia, a liberdade de imprensa e acreditamos na iniciativa privada e no empreendedorismo como forças indispensáveis ao desenvolvimento econômico e social do nosso País”, expôs.

Durante o discurso, Mércio anunciou que Giovanni Tumelero, atual Diretor de Operações, assume a presidência do JC. Mércio passa a integrar o Conselho Administrativo da empresa.

Gilberto Petry, presidente da Fiergs, anfitrião do evento, aproveitou para lembrar da fundadora do JC. “A dona Zaida Jarros nunca deixava de exaltar o trabalho realizado pelo jornal, do qual tinha muito orgulho. O carinho e respeito que sentia pelos jornalistas de sua equipe, e a admiração pelo seu esposo, Jenor Jarros, que, juntamente com ela, criou o Consultor do Comércio, em 1933”, citou. “Eu leio jornal diariamente e nunca saio de casa sem ler. Gosto do papel”, revelou.



Eduardo Leite também aproveitou a oportunidade para falar com o público tomador de decisões. Ele saudou a presença dos ex-governadores: “Sempre encontro olhar solidário e comprometido com o Estado. Me anima a possibilidade de saber que essa convivência é fraterna e respeitosa.”

Ex-governadores prestigiaram o evento realizado nesta quinta-feira na Fiergs (Foto: Mauro Belo Schneider/Especial/JC)

“A longevidade do Jornal do Comercio tem que ser duplamente comemorada. Primeiro pela existência de uma empresa por conta dos obstáculos ao longo do período. A força e o vigor de uma empresa que serve de inspiração. Em segundo lugar, pelos 90 anos como veículo de comunicação, preservando sempre relevância e credibilidade. As duas trajetórias merecem o nosso aplauso. O nosso governo valoriza o Jornalismo”, disse Leite.

O senador Hamilton Mourão complementou os discursos. Também ex-presidente da República, cumprimentou o JC. “O jornal transcende as fronteiras do nosso Estado. Termos um meio de comunicação como o JC é mais que importante para guiar nossas decisões.”

Homenageados incentivam a inovação e o empreendedorismo

Ao celebrar seus 90 anos, na sede da Fiergs, o Jornal do Comércio entregou o Prêmio Destaques do Ano do JC, que é uma homenagem para aqueles que se destacaram na contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul.



“Cada uma das histórias destacadas serve de exemplo, e, baseados nelas, mais gaúchos e gaúchas se sentirão motivados a contribuir com seu esforço para tornar esta terra o mais próxima possível da grandeza que sonhamos e merecemos”, avalia o presidente do JC, Mércio Tumelero.



Os oito agraciados são: Instituto Caldeira (Empreendedorismo), Fiergs (Indústria), Vida (Sustentabilidade), Stihl (Exportação), Cotrijal (Agronegócio), Pacto Alegre (Inovação), Be8 (Energia) e Sicredi (Cooperativismo).

Conheça mais sobre os vencedores

• Instituto Caldeira: O Instituto Caldeira é um hub de inovação no 4º Distrito de Porto Alegre, que promove a conexão entre grandes empresas, startups, universidades e poder público. Em poucos anos de existência, gerou um movimento transformador de fomento do ecossistema de tecnologia e inovação. São 42 grandes empresas fundadoras, mais de 100 labs de inovação de companhias instaladas na sede do Caldeira, 450 empresas e instituições conectadas, 700 startups no ecossistema e 20 parcerias nacionais e internacionais.



• Fiergs: Entidade de representação da indústria gaúcha que atua pelo fortalecimento da competitividade, inovação tecnológica e desenvolvimento do setor industrial desde 1930. Organizada em sindicatos representativos, participa da interlocução com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário sempre posicionando-se na defesa do crescimento econômico e da expansão dos negócios com geração de valor.



• Vida: A Vida Produtos e Serviços em Desenvolvimento Ecológico, empresa criada por José Lutzenberger é hoje liderada pelas filhas, Lara e Lilly Lutzenberger. Destaque em Sustentabilidade, a empresa transforma resíduos industriais que seriam descartados na natureza em novos produtos, que retornarão ao solo. Ao completar 35 anos de parceria com a indústria de celulose CMPC, a Vida processa, a cada mês, 45 mil toneladas de resíduos somente nesta operação. A Vida tem ainda atividades na Bahia, Mato Grosso do Sul e Maranhão.



• Stihl: Há 50 anos a empresa alemã Stihl produz no Brasil, em sua fábrica, de São Leopoldo. Líder nacional no mercado de ferramentas motorizadas portáteis, a empresa teve, em 2022, faturamento recorde no Brasil. Destaque em Exportação, suas vendas para o mercado externo já chegaram a mais de 70 países e representaram 50% do faturamento do ano passado. As vendas em exportações tiveram um crescimento de 45% em apenas dois anos.



• Cotrijal: Criada em 1957, a partir da iniciativa de 11 produtores rurais de Não-Me-Toque, a Cotrijal Cooperativa se consolidou como uma das maiores do setor na América Latina. Com administração sólida e aberta à inovação e às novas tecnologias, a empresa ganhou projeção nos anos 2000 com a feira Expodireto, reconhecida internacionalmente como uma das mais importantes mostras do segmento no mundo. Em 2022, a Cotrijal registrou faturamento de R$ 5,8 bilhões.



• Pacto Alegre: Movimento estabelecido há quatro anos na capital gaúcha, o Pacto Alegre é formado por centenas de voluntários e dezenas de representantes institucionais da quádrupla hélice (universidades, sociedade civil, poder público e iniciativa privada). Tem como objetivo transformar Porto Alegre em um polo de inovação de classe mundial e com isso melhorar a qualidade de vida e tornar a cidade mais atrativa para empreendedores e talentos viverem e investirem.



• Be8: A Be8, antiga BSBIOS, é uma empresa de energias renováveis e um dos maiores agentes dentro do setor de biodiesel nacional. Com matriz em Passo Fundo, possui ainda unidades no Paraná, Paraguai e Chile. Passo Fundo também foi o local escolhido pela empresa para receber seu novo empreendimento na área de biocombustíveis. No km 316, da BR 285, será instalada uma usina de etanol que aproveitará como matéria-prima cereais, especialmente o trigo, um investimento que deve superar meio bilhão de reais.



• Sicredi: Crescendo dois dígitos por ano, o Sicredi vem expandindo sua rede de agências e ampliando o número de associados. Criada em 1902 em Nova Petrópolis, é a primeira cooperativa de crédito da América Latina. Atualmente, oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros e tem cerca de 6,5 milhões de associados, com mais de 2,4 mil agências, distribuídas em mais de 100 cooperativas e 40 mil colaboradores.

Gilberto Petry ressalta presença de 50 mil fábricas no RS

Em seu discurso durante o almoço em celebração aos 90 anos do JC e do Dia da Indústria, o presidente da Fiergs, Gilberto Petry, ressaltou a importância do setor produtivo para o Estado. “O fato de estarmos aqui reunidos só foi possível porque utilizamos produtos industriais de vários segmentos: o transporte que nos trouxe; o vestuário que nos abriga e destaca; a agroindústria que nos alimenta; o setor moveleiro que nos dá conforto; a indústria eletroeletrônica que fornece o som, luzes e imagens; passando, logicamente, pela indústria gráfica que é parceira do Jornal do Comércio há nove décadas”, falou perante a plateia.



Segundo ele, nesse universo compartilhado por empreendedores, consumidores e usuários, o setor industrial é que impulsiona todas as cadeias produtivas. “São 50 mil fábricas em atividade no Rio Grande do Sul, responsáveis por 800 mil empregos diretos”, mensurou.



A agropecuária, conforme Petry, avança com o suporte da indústria de máquinas e implementos agrícolas, de fertilizantes e muitos outros itens. Ele citou, ainda, a evolução do comércio tradicional e pela internet através da indústria metalmecânica, da eletrônica, e da tecnologia da informação.



“E tudo o que for feito na promoção da indústria, que é a catalisadora da inovação e do avanço tecnológico, repercutirá positivamente na nossa sociedade”, analisou.



Petry finalizou compartilhando um sonho. “Em 2033, quando o Jornal do Comércio completará 100 anos, a manchete sonhada é esta: Crescimento recorde da indústria gaúcha nessa década.”