Aegea prevê assinatura de contrato da Corsan nos próximos dias e projeta investimento de R$ 1 bilhão em 2023

A empresa Aegea, que venceu em dezembro de 2022 o leilão da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), espera que antes do final de maio seja possível assinar o contrato de compra e venda da empresa com o governo do Rio Grande do Sul, controlador da estatal. Conforme o VP de Operações da Aegea, Leandro Marin, se o acordo for firmado dentro do previsto ou em pouco tempo, o plano de investimento para este ano para a Corsan, somado ao que já foi aplicado até agora, é na ordem de R$ 1 bilhão.

O otimismo de Marin sobre o acerto ser finalmente selado baseia-se em recente decisão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) que negou o provimento ao recurso que pretendia suspender a continuidade do negócio. Pelo cronograma original do leilão, o contrato deveria ter sido assinado até 20 de março de 2023, contudo várias ações judiciais de sindicatos de trabalhadores se insurgiram contra o processo. Porém, atualmente, o VP de Operações da Aegea considera a decisão do TJ-RS como um passo muito importante para firmar definitivamente o acordo. "A justiça do Estado do Rio Grande do Sul liberou a assinatura do contrato por unanimidade da 4ª turma, os três desembargadores foram unânimes em não verem mais motivos para que se impeça a assinatura", frisa o dirigente.

Marin lembra que ainda há uma cautelar no Tribunal de Contas do Estado (TCE) que aborda o fechamento do acordo. Por enquanto, essa medida é um obstáculo à assinatura do acerto, mas o integrante da Aegea espera que, muito em breve, talvez na próxima semana, haja uma manifestação dessa Casa na mesma linha do TJ-RS, revogando a cautelar. "Porque a discussão é a mesma, a questão do valor da empresa", argumenta Marin. O lance inicial pelo controle acionário da Corsan foi estabelecido em R$ 4,1 bilhões e a Aegea venceu o certame, como única participante, com ágio de 1,15%.

O VP de Operações da Aegea enfatiza que quem tem competência jurídica para discutir o assunto do contrato, em essência, é o TJ-RS, já que o TCE é um órgão de controle e fiscalização. “Uma vez que juridicamente a autoridade máxima do Estado já disse que não tem elementos (para impedir a finalização do negócio), a gente espera que o TCE vá na mesma linha, não há motivos para não ir”, aponta.

Assumindo a gestão da Corsan, adianta Marin, a Aegea prevê intervenções em todos os municípios atendidos pela empresa e um destaque feito pelo dirigente é o Litoral Norte, em particular as cidades de Xangri-lá e Capão de Canoa.

Ele comenta que o investimento no saneamento da região é importante para destravar o crescimento do setor imobiliário. Entre outras iniciativas, serão feitas reformas e ampliações das estações de tratamento, expansão da rede coletora e emissários (sistemas de encaminhamento de esgoto) para lançamento do esgotamento sanitário nos pontos liberados pelos órgãos ambientais. A companhia também começará a executar o planejamento de longo prazo do programa de universalização do atendimento de água e esgotamento sanitário.

TCE é o órgão que cuida das finanças do Estado e acrescenta que a questão da confirmação da privatização também está sendo debatida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região (TRT4) . Sobre a decisão do TJ-RS, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Rio Grande do Sul (Sindiágua/RS), Arilson Wünsch, admite que, dentro das intenções da Aegea, a posição do tribunal é realmente um passo relevante no sentido de possibilitar a formalização do contrato de compra da Corsan. “Mas, é o Tribunal de Contas que vai dar o veredito final”, afirma o dirigente. Ele salienta que oe acrescenta que a questão da confirmação da privatização também está sendo

renovação do acordo coletivo dos funcionários novo encontro entre as partes está marcado para ocorrer nesta sexta-feira (19), às 15h, na sede do TRT4, e será conduzido pelo desembargador Ricardo Martins Costa. Ainda no TRT4, paralelamente ao processo de desestatização da Corsan, está sendo tratada ada companhia. O Tribunal deu início em abril às negociações entre a empresa de saneamento e os sindicatos que representam os trabalhadores. Umestá marcado para ocorrer nesta sexta-feira (19), às 15h, na sede do TRT4, e será conduzido pelo desembargador Ricardo Martins Costa.

O evento não está vinculado ao tema da assinatura de contrato de venda da Corsan. No entanto, os sindicatos já destacaram a preocupação com a manutenção do patamar atual de condições de trabalho dos empregados, diante da mudança de direção da companhia. Devido a isso, os representantes optaram por incluir na discussão cláusulas que não fazem parte da norma coletiva em vigência: uma garantia de emprego aos trabalhadores, a regulamentação dos procedimentos de transferências dentro da Corsan e a limitação da terceirização quanto à atividade-fim da empresa.