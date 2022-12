TCE-RS suspende assinatura de venda da Corsan; leilão estava marcado para esta terça

Marcado para esta terça-feira, 20 de dezembro, o leilão da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS). A corte concedeu medida cautelar determinando que o governo do RS se abstenha de ultimar os atos de assinatura do contrato de compra e venda das ações da Corsan e a consequente transferência das ações ao comprador, objeto do Edital de Leilão nº 001/2022, até que haja o pronunciamento do tribunal sobre a matéria.

Além disso, na mesma decisão, o TCE-RS declarou a perda de objeto relativamente aos pedidos de terceiros interessados e do Deputado Jeferson Fernandes, de suspensão do leilão que estava marcado para esta terça, em virtude de decisão proferida pela Justiça do Trabalho.

Em sua análise, a relatora do processo, conselheira-substituta Daniela Zago, acatando os pedidos do Ministério Público de Contas (MPC), entendeu que merecem ainda ser examinadas questões relativas ao percentual efetivo de cobertura de esgoto e à possibilidade de invalidação judicial dos termos aditivos de rerratificação dos contratos, as quais podem refletir na precificação da Companhia, em possível prejuízo ao interesse público.

A decisão se mantém até que o Tribunal de Contas aprecie o mérito das questões suscitadas no processo. Os responsáveis também foram intimados para adotar as providências necessárias ao cumprimento da medida e para prestar esclarecimentos.